Способ называется «я его слепила из того, что было». Но сочетать продукты, конечно, нужно, включая здравый смысл. Очень обидно, когда соберешь из разных вкусных ингредиентов тесто, а кекс никак не пропекается или сильно садится при остывании.

Красное яблоко не чистила, чтобы кекс выглядел наряднее

У меня всегда с творогом беда: увижу в магазине и прямо бы разом пачку съела. Но обычно треть, а то и половина брикета в холодильнике залегают надолго.

И на этот раз именно творог меня усовестил. Достала, размяла задумчиво. Полезла в холодильник, обнаружила еще остатки же варенца (коты его уважают, но пьют понемногу, так что тоже больше недели пакет может простоять). Идея кекса обретала жизнь.

Взбила венчиком два крупных яйца с сахаром, добавила пакетик сахара ванильного, щепотку соли, варенец, перемешала, туда же творог положила и несколько ложек манки. Оставила смесь на полчаса, чтобы крупа набухла.

Густота того, что получилось, определила, сколько муки насыпать и влить растительного масла. Сливочного у меня не оказалось.

Еще я добавила в тесто разрыхлитель. Половину пакетика. Не собиралась класть вообще из-за творога, но потом рассудила, что его в тесте совсем немного, и все-таки сыпанула. Кекс же пеку.

Смазала растительным маслом форму. Присыпала манкой. Влила тесто, которое сделала гуще, чем на оладьи. Порезала яблоко на тонкие дольки. Утопила их в тесте так, чтобы «спинки» остались сверху. Пекла при 180 градусах до сухой спички.

Получилось вкусно. Структура теста понравилась - крупинками, пористое. При остывании осело совсем немного. Но долю творога увеличивать не стоит, иначе будет запеканка.

Ингредиенты

2 яйца, 50 г 5%-го творога, 70 мл варенца, 50 мл растительного масла (рафинированного), 3 ст. л. манки, 1/2 ст. сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 1/2 пакетика разрыхлителя, муки - сколько возьмет тесто, чтобы быть, как густая сметана.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ