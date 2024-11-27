По прогнозам синоптиков, в четверг, 28 ноября, на всей территории области осадков не ожидается, ночью и утром на севере и западе - туман. В пятницу, 29 ноября, вновь без осадков. В субботу, 30 ноября, днём небольшой снег на юге.

Фото Олега ПАКА

В Костанае в ближайшие три дня малооблачно, без осадков.

- В четверг ночью по области будет 10-15, на северо-востоке - 18 градусов мороза, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – Днём по области ожидаем -5…-10°С, на юге -2°С. В пятницу ночью столбики термометров опустятся до 13-18, на юге до 21 градуса ниже нуля, днём будет -5…-10°С. В субботу ночные и дневные температуры будут такими же, как в пятницу.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг ночью -13…-15°С, днём -5…-7°С. В пятницу: ночью -16…-18°С, днём -7…-9°С. В субботу: ночью -16…-18 С, днём -8…-10°С.

В ближайшие трое суток ожидается северо-восточный ветер. Скорость ветра в четверг будет 7-12 м/с по области и 3-8 м/с в Костанае. В пятницу и субботу ветер немного усилится: 9-14 м/с по области и 7-12 м/с в Костанае.