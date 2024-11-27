Операцию пациентке, которая уже много лет страдает от эпилепсии, провели 22 ноября в Костанайской областной больнице провели Нейрохирурги установили ей электростимулятор вагуса.

- Мы провели операцию пациентке, которой уже не помогает медикаментозное лечение. Она поступила к нам в ходе плановой госпитализации. Мы сделали имплантацию терапевтической системы для стимуляции блуждающего нерва, - пояснил врач-нейрохирург Анатолий ДУЙСЕМБИН. – Для пациентки операция бесплатная, по ОСМС, государством оплачивается. Стоимость - около 9 млн тенге.

Операция малоинвазивная. Прибегать к вскрытию черепной коробки не нужно. Стимулятор устанавливают в области ключицы: блуждающий нерв обвивают специальным электродом, импульсы которого и будут влиять на активность головного мозга.

Метод лечения только начинается с операции. Теперь женщина продолжит кропотливую работу с эпилептологом. По его назначению и была проведена операция.

- Пациентке 52 года, длительное время у нее эпилепсия. Женщина принимала большое количество препаратов, но медикаменты не приводили должного терапевтического эффекта, это фармакорезистентная эпилепсия, - пояснил лечащий врач-невролог, эпилептолог Алибек СЕЙДАЛИН. – Было принято решение установить ей стимулятор блуждающего нерва.

После операции врач внесет определенные параметры в программу стимулятора с учетом показаний, частоты и длительности приступов. По словам эпилептолога, метод не гарантирует полного избавления от эпилепсии, но может значительно снизить частоту и тяжесть приступов.

- Нейропрограмматор остается с пациенткой, в комплекте идут и специальные часы, - уточнил доктор Сейдалин. - Во время того, как она почувствует начало приступа, женщина сможет приложить их к стимулятору, тем самым самостоятельно провести внеочередную стимуляцию, чтобы не развивался большой генерализованный приступ.

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