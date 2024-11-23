В приложении eGov mobile казахстанцам предлагают ответить на несколько вопросов, касающихся темы перевода времени, передает Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

В частности, казахстанцев спрашивают, какой часовой пояс актуален лично для них. На выбор предлагается четыре варианта ответа: действующий UTC+5, UTC+6, "Мне все равно" и "Затрудняюсь ответить".





Также жителям республики предлагают ответить на вопрос, что следует сделать с установленным временем. Среди вариантов ответов: "Ничего не менять, оставить все как есть", "Изменять время в соответствии с временем года (лето/зима)", "Вернуться к прежнему времени". Также предлагается указать свой вариант ответа.

Кроме этого, у пользователей предложения спрашивают на что чаще всего не хватает времени в течение дня. Предлагаются такие варианты ответов, как "Работа или учеба", "Отдых и сон", "Проведение время с семье и друзьями", "Спорт и физическая активность", "Хобби и личные интересы", "Домашние дела", а также свой вариант.

Найти опрос можно в приложении eGov mobile, пройдя в раздел "Уведомления".

Ранее в правительстве сделали заявление о едином часовом поясе.