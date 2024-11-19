Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что правительство поддерживает действующий единый часовой пояс в Казахстане. Он поручил более понятно объяснить казахстанцам преимущество перехода на единый часовой пояс, передает Informburo.kz.

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Во время заседания правительства министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал о преимуществах перехода страны на часовой пояс UTC+5. По его словам, это оптимальное решение.

"UTC+6 был введён в Казахстане в 1930–1931 годах путём использования декретного времени, несмотря на то, что большая часть территории находится в пятом часовом поясе. В целом в Советский период в Казахстане в приказном порядке восемь раз менялся естественный часовой пояс в интересах командно-плановой экономики. В итоге в Казахстане мы проживали в несоответствующих природному циклу часовых поясах. Таким образом, UTC+5 не является новым поясом или не экспериментом для нашей страны, а фактически является возвратом к исторически оправданному времени", – сказал Шаккалиев.

Олжас Бектенов отметил, что министр привёл все исчерпывающие аргументы в пользу действующего часового пояса.

"Правительство поддерживает это решение. Мы перешли на единый часовой пояс неслучайно. Логика в том, что пятый часовой пояс географически охватывает большую часть территории страны. Поручаю министерствам торговли и информации провести более понятную информационно-разъяснительную кампанию", – заключил премьер-министр.

По словам министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, требования к разъяснительной работе прописаны в постановлении правительства о переходе на UTC+5. Поэтому члены правительства и депутаты выезжали в регионы, беседовали с жителями.

"Там соответствующий пункт – провести разъяснение. Это текущий функционал, я не думаю, что какие-то дополнительные у нас будут (расходы. – Авт.). Это не пиар-акция, это выполнение текущих поручений. В связи с тем, что вопросы продолжаются, необходимо проводить и такую работу", – сказал Шаккалиев в кулуарах правительства.

Никаких средств на это в бюджете министерства не предусмотрено, заключил он.

Арман Шаккалиев также высказался о противниках единого часового пояса, передает корреспондент Tengrinews.kz. По словам министра, данные лица не обладают специальными познаниями и не понимают долгосрочные негативные последствия.

"Отдельные лица, не обладающие специальными познаниями, консолидируют в социальных сетях общественное мнение, аргументируя удобствами для своих повседневных нужд. При этом, не понимая долгосрочные негативные последствия для экономики и здоровья граждан, создавая отдельные гипотезы и домыслы. Рабочей группой по рассмотрению петиции дополнительно изучены все бытовые аргументы и не установлены причинно-следственные связи, негативно влияющие на здоровье и экономику", - заявил Шаккалиев сегодня на заседании правительства.

Ранее стало известно, что житель Усть-Каменогорска подал иск в гражданский суд Астаны против правительства Казахстана, требуя признать незаконным и отменить постановление о переводе времени. В 2021 году костанайские активисты уже судились с министерством торговли и интеграции. Но они тогда требовали обратного - вернуть в нашей области природное время вместо действующего UTC +6. Им отказали в исках в судах двух инстанций.

Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Сейчас расхождение с истинным полднем в Костанайской области составляет 46 минут.