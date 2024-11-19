Житель Усть-Каменогорска Серикжан Ахметжанов подал иск в гражданский суд Астаны против правительства Казахстана, требуя признать незаконным и отменить постановление о переводе времени, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Коллаж ng.kz

Как выяснилось, мужчина является юристом и с рождения живет в Усть-Каменогорске. По словам Ахметжанова, основная причина подачи иска заключается в том, что его дети возвращаются домой со школы затемно, фактически ночью.

"Мои дети учатся со второй смены. Они идут в школу в 13:00-14:00, а занятия заканчиваются обычно в 19:30. Пока соберутся, пока выйдут - уже почти 20:00. А в Усть-Каменогорске на два часа больше фактического времени. То есть, когда на часах 20:00, то по факту уже 22:00. В ночное время они приходят домой, а потом им еще нужно поужинать и сделать уроки", - рассказал он корреспонденту.

Сегодня мужчине приходится самому забирать детей со школы, так как он реально опасается за их безопасность.

"Мне приходится самому идти забирать детей, потому что уже фактически ночь. Возле нашей школы нет никакого освещения. Любой человек может совершить любые противоправные действия с ребенком. И ребенок даже не увидит ни лица, ни одежды этого человека. Также там полно машин и ям на дорогах", - поделился он.

По мнению Ахметжанова, смена часового пояса создала значительные неудобства для граждан и сейчас время на часах не соответствует фактическому. В связи с этим он обратился в суд с требованием отменить постановление правительства 2000 года о порядке исчисления времени на территории Казахстана. Как рассказал житель Усть-Каменогорска, в постановлении о переводе времени отсутствует ссылка на конкретный закон, который давал бы правительству полномочия на принятие данного нормативного акта.

"В законе о правовых актах указано, что в обязательном порядке должны быть прописаны те законодательные акты, во исполнение которых принимаются подзаконные. Однако в постановлении этого нет, что является нарушением закона", - заявил он.

Таким образом, по мнению жителя Усть-Каменогорска, постановление было принято без надлежащих правовых оснований.

"В законе должно быть четко прописано, что, например, порядок исчисления времени на территории Казахстана определяется правительством. Однако такого закона в стране нет. Вместо этого в постановлении говорится, что оно принимается "в целях упорядочивания административно-территориального устройства". А в законе об административно-территориальном устройстве полномочия правительства на изменение времени или принятие подобных постановлений не предусмотрены. Упоминания о полномочиях правительства в вопросах определения времени на всей территории страны нет и в Конституции. Там указано, что действовать от имени народа может только Парламент - путем издания законов - либо Президент. Ни указа Президента, ни соответствующих законов не было. Депутаты Парламента должны были издать специальный закон либо внести изменения в действующий, наделив правительство такими полномочиями", - пояснил юрист.

Кроме того, по словам мужчины, постановление принималось без учета мнения населения. В частности, он привел в пример петицию "Вернем время обратно назад", которая к началу лета собрала необходимые 50 тысяч подписей.

"Это достаточно серьезный процент от жителей области, где меньше миллиона населения. Ни одного человека, который был бы с этим согласен (с переводом времени - прим.), я не встретил. Когда я задавал этот вопрос, все отвечали, что им это абсолютно не нравится, неудобно и некомфортно", - заявил житель Восточного Казахстана.

Кроме того, мужчина утверждает, что постановление не основано на реальных научных исследованиях или экспертных заключениях.

"При разработке законов обычно проводится детальная экспертиза, однако здесь никакой обоснованной, проверенной базы не было. Какая наука может быть за то, что биологически должно быть по Солнцу? Муравьи и пчелы - все же по Солнцу живут, а мы, как противоестественные организмы, должны жить по тому времени, которое нам навязывают? Разве может правительство быть выше законов природы? Что бы там ни говорили, какие научные якобы исследования ни были, противоречить природе они не могут никак", - заключил он.

По словам юриста, суд возбудил гражданское дело и привлек к нему Министерство торговли и интеграции вместе с входящим в его состав Комитетом технического регулирования и метрологии.

В пресс-службе суда Астаны корреспонденту издания сообщили, что такое дело действительно поступило в гражданский суд, но заседание еще не назначено.

Напомним, Костанайские общественники и активисты не один год боролись за возвращение природного часового пояса в Костанайской области, в 2021 году уже судились с министерством торговли и интеграции. Но в их иске отказали в судах двух инстанций.

В ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Сейчас расхождение с истинным полднем в Костанайской области составляет 46 минут.

Спустя три месяца, 7 июня, петиция за отмену перевода времени собрала необходимые 50 тысяч подписей. В августе Министерство торговли и интеграции озвучило окончательное решение по петиции о часовом поясе. Тогда министр Арман Шаккалиев заявил, что на основании обоснованных научных международных исследований о положительном эффекте стандартного поясного времени и при отсутствии подтверждающих данных о негативном влиянии на здоровье было принято решение отказать в удовлетворении петиции.

В ноябре этого года депутат мажилиса Еркин АБИЛЬ высказался за сохранение единого часового пояса в Казахстане. Мажилисмен приложил карту в качестве доказательства, что все регионы страны относятся к часовому поясу UTC+5.