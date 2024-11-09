Депутат мажилиса Еркин АБИЛЬ высказался за сохранение единого часового пояса в Казахстане. Об этом он написал на своей страничке в Facebook. Мажилисмен приложил карту в качестве доказательства, что все регионы страны относятся к часовому поясу UTC+5.

Еркин Абиль / Фото из архива "НГ"

- Часовой пояс определяется просто. От долготы Гринвичского меридиана (0 градусов) через каждые 15 градусов проведена условная черта с севера на юг, - отмечает депутат. - Полоса шириной 15 градусов (7,5 к западу и 7,5 к востоку от этой условной полосы) – и есть географический часовой пояс. UTC+5 – эквивалентная долгота – 75 градусов восточной долготы плюс/минус 7,5 градусов, то есть от 67 до 82 градусов восточной долготы. Не пишу в километрах, потому что физическая ширина градуса возрастает от полюса к экватору. Теперь посмотрим, где располагаются наши мегаполисы. Алматы – 76 градус восточной долготы, Астана – 71 градус, Шымкент - 70 градус. Усть-Каменогорск находится на границе – 82 градус. Семей – 80 градус, Караганда – 73 градус, Петропавловск – 69, Жезказган – 68. То есть их географический часовой пояс – UTC+5.

Он добавил, что "петиция про добавьте 2 часа" или часовой пояс UTC+7 – это время Таиланда, который находится гораздо восточнее Казахстана.

Карта часовых поясов, которую прикрепил к своему посту депутат

- Про "рано темнеет": уже сегодня в Астане долгота дня – девять часов (в декабре будет меньше), - аргументировал депутат. - А бодрствуем мы 16 часов (24 часа минус восемь часов сна). Вы как ни крутите стрелки, семь часов мы будем ходить в темноте. Те, кто говорит: "Давайте вечером при дневном свете ходить", не говорят о том, что и утром светлеть будет на два часа позже. Сегодня восход в 7.20, при UTC+7 рассвет был бы только в 9.20. а в декабре – только в 10. Не жечь свет вечером, чтобы жечь утром – прекрасная логика!

Напомним, Еркин Абиль изначально был против перевода даже отдельной Костанайской области в свой, природный часовой пояс. Но, став депутатом, именно он подал запрос о переходе всей страны на единый часовой пояс, и это предложение поддержали. На вопрос журналиста «НГ» о том, почему он изменил свое мнение на противоположное, Еркин Абиль ответил лаконично: «Меня переубедили».

Петицию об установлении единого часового пояса на территории Казахстана запустил активист Азамат Каримов, житель с. Айет района Б. Майлина. Он предлагал установить единое время на территории Казахстана UTC+4,5, либо UTC+5 с отменой летнего времени по Костанайской области и декретного времени по всей территории РК.

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