Инициатором петиции, адресованной президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, стал гражданский активист Азамат КАРИМОВ, житель с. Айет района Б. Майлина. Он предлагает подписать ее всем жителям страны.

- Предлагаем установить единое время на территории Казахстана UTC+4,5, либо UTC+5 с отменой летнего времени по Костанайской области и декретного времени по всей территории РК, - сказано в петиции. - Данное исчисление времени позволяет максимально допустимое отклонение от меридиана не более 7,5 градусов или +/- 30 минут от полудня.

Напомним, в июле этого года представители институтов географии и астрофизического института им. Фесенкова предложили ввести единый часовой пояс для всего Казахстана.

- Для оптимального решения вышеуказанных проблем предлагаем следующее: сдвинуть на 1 час назад часы столичного региона и других областей к востоку от Актюбинской и Кызылординской областей и тем самым вернуть на законное поясное время, - сообщал тогда директор института Чингиз ОМАРОВ. - При этом западные области останутся на своем времени, как и сейчас. В результате восточный регион Казахстана синхронизируется с западным и формула исчисления поясного времени UTC+5 будет единой для всего Казахстана. Единое время для всей страны - Пекинское - реализовано в Китае. Для Казахстана такое решение вопроса более естественно, так как столица находится близко к географическому центру страны.

В ответе института приведены данные о том, что Кызылординскую область, находящуюся в одном часовом поясе с Костанайской, вернули в свой природный пояс. В 2019 году такой же вопрос возник в Костанайской области.

- Осенью 2020 года в администрации области провели дистанционное совещание с нашим участием, но данный вопрос пока окончательно не решен, - пояснил Омаров.

Позже была создана рабочая группа, в которой вошли 60 человек, включая заместителя акима Костанайской области Рината Мухаметкалиева и заместителей акимов всех областей Казахстана. В ней также активист из Кызылорды Болат Нурхожаев и жительница нашей области Ольга Ведлер, активно борющаяся за возврат региона в свой природный часовой пояс уже несколько лет.

- Сейчас вклад каждого активиста максимально приветствуется, я поддерживаю эту петицию! - сообщила «НГ» Ольга ВЕДЛЕР. - Я написала четырем депутатам мажилиса Парламента РК - Абенову, Куспанову, Альназаровой и Абилю - о том, чтобы они инициировали вопрос о переводе нашего региона в свой часовой пояс. Откликнулся только депутат Абиль, он сообщил, что подготовил депутатский запрос и будет подавать заявку на выступление на следующем пленарном заседании. Мы все ждем правильного решения. Заседание межведомственной рабочей группы было возобновлено с формулировкой «По многочисленным просьбам населения». И прошла информация, что грядет возвращение в свои часовые пояса в нескольких регионах Казахстана. Надеемся, что ситуация сдвинется с мертвой точки.

Активисты уже несколько лет борются за возвращение области в свой часовой пояс и объясняют: географически Костанайская область находится в часовом поясе UTC+4, но фактически с 2004 года живет в часовом поясе UTC+6 и тем самым опережаем свое поясное время на 1 час 46 минут. Самым комфортным признано поясное время, когда разница для жителей соседних поясов составляет 1 час.

В 1930 году в СССР для улучшения экономической ситуации и экономии электроэнергии установили декретное время - поясное плюс 1 час, то есть уже пошло опережение. Его устанавливали на несколько месяцев, но продлилось оно до распада СССР, а в ряде стран СНГ, в том числе в Казахстане, осталось по сей день.

С 1956 года Казахская ССР провела укрупнение часовых поясов - вместо четырех осталось два. Потом были регулярные переходы на «зимнее» и «летнее» время.

В 2004-м Костанайская и Кызылординская области отказались от перехода на «летнее» время, а границы часовых поясов на прежнее место не вернули. И две наших области, фактически и географически находящиеся в часовом поясе UTC+4, оказались в поясе UTC+6.