Разъяснительную работу с активистами и журналистами Костанайской области чиновники и депутаты провели 26 января во время визита в регион. Встреча прошла в здании Жастары Сарайы.

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- В нашу компетенцию входит разработка проекта постановления о порядке исчисления времени, - сообщил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Куаныш ЕЛИКБАЕВ. - У нас сегодня круглый стол, на котором мы проводим разъяснение, зачем нужен, для чего нужен единый часовой пояс. Мы были в Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях, в городах, районах, поселках. На все вопросы давали ответы. Были разные опросы, разные мнения, предложения.

Еликбаев пояснил, что к работе по изучению вопроса о переходе на единый часовой пояс были подключены все институты.

- Это редкий случай, когда государственное решение принималось на основе мнения ученых, - отметил председатель Комитета техрегулирования. - И эти ученые стали ездить по регионам, они взяли ответственность перед обществом за свою позицию. Что касается Костаная... Вот 22 декабря в 9.59 был рассвет. В 9.59. То есть, в 9 утра еще темно. Полдень - в 13.57, хотя все прекрасно знают, что истинный полдень в 12 часов дня. Разница - 2 часа. Устранив хотя бы час, мы найдем оптимальное решение вопроса.

Чиновника горячо поддержал депутат мажилиса РК Еркин АБИЛЬ, который изначально был против перевода даже отдельной Костанайской области в свой, природный часовой пояс. Но, став депутатом, именно он подал запрос о переходе всей страны на единый часовой пояс, и это предложение поддержали.

Еркин Абиль объяснил, почему был против перевода времени, но потом изменил свое мнение / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Ни одно решение не было бы идеально, - сказал на встрече Абиль. - Если мы начнем смотреть географически, у нас 4 часовых пояса. У нас границы областей никак не совпадают. И вот это решение - перейти на UTC+5 - наиболее оптимально. Оно не идеальное, поэтому критика всегда будет. Но из всех возможных предложений оно самое правильное, хотя и не самое лучшее. Человеческий организм - гибкий, мы привыкли вставать в одно и то де время и ложиться. Но мы не замечаем, как это влияет на здоровье, особенно на детский организм. Я изучил много материалов, в том числе переведенных с английского языка.

На вопрос журналиста «НГ» о том, почему он изменил свое мнение на противоположное, Еркин Абиль ответил лаконично: «Меня переубедили».

Также он пояснил, почему возмущение жителей Восточно-Казахстанской области о том, что рассвет у них будет ночью, а вечером будет рано темнеть, не совсем оправдано.

- Те, кто восточнее Костаная, географически находятся в UTC+5. Для Астаны, Алматы и Шымкента разница с географическим часовым поясом будет не более 1 часа, - сообщил Абиль. - И ВКО тоже, в основном, в UTC+5, а в UTC+6 находятся только несколько районов. Но даже сейчас, перейдя на UTC+5, разница не будет превышать полчаса. В ВКО больше срабатывает сила привычки. Когда мне задают вопрос, почему летом в 4 часа утра светло, я отвечаю: в 4 часа утра должно быть светло, а полночь должна быть в середине ночи. Солнце в зените должно находиться в 12 часов дня. Сейчас мы делаем таким образом, чтобы эта разница не превышала 1 часа. Там разница 15-20 минут, максимум 30 минут от истинного природного времени. Ну это же не час и не два.

Ученый Амир КУАТ отметил, что в природе в принципе абсолютная симметрия всегда отсутствует, поэтому приходится искать компромиссы.

Ученый Амир Куат наглядно показал, как и куда нужно перевести стрелки часов костанайцем 29 февраля / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Абсолютно верное решение в этом вопросе крайне тяжело найти, - пояснил он. - Я более 22 лет занимаюсь исследованием влияния часовых поясов на биологические часы организма и к чему оно приводит. С 2008-го по 2016 год мною было изучено более 1,5 млн человеческих смертей на территории Казахстана по всем абсолютно заболеваниям. И наше исследование было направлено на изучение зависимости заболеваний от часовых поясов.

Гражданские активисты Купей МАЛЬЧУБАЕВА и Аркадий ДЕНИСОВ, которых пригласили на встречу, сказали, что долго шли к этому решению. Они не акцентировали внимание на том, что добивались перевода только Костанайской области в свой часовой пояс, а потому совсем не ожидали, что изменения коснутся всей страны. Но и это решение их устроило.

- В 2004 году была допущена чудовищная ошибка, когда наша область попала не в свой часовой пояс, - отметила Мальчубаева. - Что касается ВКО, то пусть они теперь тоже отстаивают свое время, если их что-то не устраивает.

Аркадий Денисов (слева) сказал, что сразу поддержал предложение о переходе Костанайской области в свой часовой пояс / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



- Восточно-Казахстанская область - это не наша тема, - высказался Денисов.

В целом никаких новых доводов о том, почему вдруг было принято решение о том, что Казахстан должен перейти на единый часовой пояс, ни чиновники, ни депутаты, ни ученые не привели. Все ссылались на мнения биологов, на то, что жизнь не своем часовом поясе влияет на здоровье - то есть, на аргументы, о которых костанайские активисты говорили 20 лет, но их никто не слышал.

Как, в общем-то, не слышат и сейчас. Например, постоянный автор «НГ» Владимир Мартынов считает, что чиновники сделали так, как удобно им, а забота о здоровье народа тут ни при чем. И предлагает поделить страну на 3 часовых пояса. Но произойдет это, по его мнению, когда «здравый смысл возобладает и к власти в Казахстане придут люди с государственным, а не местечковым уровнем мышления».