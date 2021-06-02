Жалобу на решение Есильского суда, отказавшего истцам в переводе Костанайской область в свой часовой пояс, суд Нур-Султана рассмотрел сегодня, 2 июня. Гражданские активисты Ольга ВЕДЛЕР, Виктор БОЖКО, Надежда ГУСАК и Аркадий ДЕНИСОВ вновь попытались свою правоту в вопросе о природном времени.

Судья (слева) и гражданский активист Аркадий Денисов / Кадр из видеозаписи



- Полностью поддерживаю апелляционную жалобу, которая заняла 5 листов, и прошу ее удовлетворить, - заявил адвокат истцов Олег ЗАХВАТАЕВ. - В решении суда первой инстанции прозвучало, что Ведлер не может одна представлять интересы всей Костанайской области. Но мы этого и не утверждали. Она представляет интересы своих единомышленников, на что имеет полное право! Заявление о том, что для перевода области в свой часовой пояс нужна поддержка большинства жителей области, также не выдерживает никакой критики - время априори должно соответствовать природному. Протокол общественных слушаний, на которых большинство проголосовало против перевода, является лишь рекомендацией. Опрос жителей проводился без разъяснительной работы, а ответчики не представили от уполномоченного органа ни одного разъяснения о том, почему мы не должны жить в своем времени. И решение о природном времени принимает уполномоченный орган, а не голосованием большинства жителей.

- Министерство интеграции и торговли РК приняло позицию из серии: "Я не я и хата не моя", - отметила Ольга Ведлер. - Природное время - это стандарт! Такой же, как тот, что 1 м - это 100 см. Но акимат Костанайской области пытается доказать, что 1 м - это 110 см. Это же чушь!

- Странно слушать доводы ответчика о том, что вопрос возврата нашей области в свой часовой пояс требует какой-то особой доработки, - сказал Аркадий Денисов. - Как будто мы впервые с ним сталкиваемся! Кызылординская область вернула свое природное время, а она - наша соседка. Вернулась, потому что решение о возврате поддержали аким области и сенатор. У нас же все наоборот - только акиму Костанайской области неудобно работать в разных часовых поясах со столицей, поэтому такие препятствия по решению этого вопроса. Забота о здоровье населения никого не волнует, как и то, что мы встаем раньше восхода солнца. И это бьет по всему организму.

Представитель аппарата акима Костанайской области Максат МАДЕНОВ коротко сказал, что суд первой инстанции принял правильное решение и его не нужно менять.

Представитель министерства торговли и интеграции Ербол ЖАНЫМБЕТ попросил оставить решение суда первой инстанции без изменений:

- Суд принял правильное решение. Ведлер действительно не представляет всю Костанайскую область, когда вопрос времени касается населения всего региона. В протоколе указано, что более 60% жителей и депутаты проголосовали против перевода области в свой часовой пояс. Есть подтверждающие документы, что перевод стрелок нецелесообразен. Более того, решение этого вопроса не в нашей компетенции, этот вопрос решают по согласованию с правительством и местным исполнительным органом - акиматами Костанайской области.

Кстати, представитель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Айгерим ЖАНДИНОВА сообщила на заседании, что 25 мая представители министерства торговли, акимата Костанайской области совместно с учеными участвовали в заседании рабочей группы.

- На заседании говорилось о том, что Костанайская область не живет в своем природном времени, но для возврата в свой часовой пояс нужно конкретно проработать этот вопрос, - отметила Жандинова. - В любом случае мы направили предложение о проработке этого вопроса в Администрацию президента РК.

В прениях Ольга Ведлер еще раз попросила удовлетворить их жалобу и добавила: именно иск активистов стал «катализатором того, что теперь по вопросу перевода Костанайской области в свой часовой пояс заседает комиссия».

- Этот вопрос теперь на рассмотрении Администрации президента РК, - резюмировала Ведлер. - И это уже можно считать нашей победой!

Аркадий Денисов выразил категорическое несогласие с доводами ответчиков о том, что вопрос о переводе времени выходит за пределы их компетенции и не в их полномочии.

- Если бы Джордано Бруно и Галилео Галилей не выходили за рамки своих полномочий, то никогда бы не перевернули представление о Солнечной системе! - возмутился он.

Однако суд апелляционной инстанции оставил решение первой инстанции в силе. Теперь у истцов есть право обжаловать это решение в Верховном суде РК, что они и намерены сделать.