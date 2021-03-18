Решение по гражданскому иску активистов Костанайской области к Министерству торговли и интеграции о переводе региона в свой часовой пояс UTC+5 Есильский суд Нур-Султана вынес сегодня, 18 марта. Истцам в их требования полностью отказали.

- Требование истца необоснованны. Доводы, по сути, сводятся к установлению прежнего природного времени на территории Костанайской области, что не относится к компетенции суда, - сообщила судья Даржан ХАКИМОВА. - Для решения этого вопроса должна быть поддержка большинства жителей области, потому что он затрагивает всех жителей. Истец Ведлер не уполномочена и не может единолично выражать мнение всех жителей области. Маслихаты как раз выражают волю населения, с учетом государственных интересов. Согласно приобщенному к материалам дела протоколу опроса большинство жителей Костанайской области признали перевод времени нецелесообразным. Этот протокол не оспорен и не обжалован. Что касается негативного влияния проживания жителей в часовом поясе UTC+6, то доводы истца не были подкреплены научными исследованиями.

На вопрос судьи, понятно ли решение, все участники ответили, что понятен.

- Вот так жителей Казахстана и превращают в бессловесных рабов без права на инициативу, - возмутился участвовавший в процессе в качестве третьего лица на стороне истца Аркадий ДЕНИСОВ.

- Смешно, что столичный суд угождает местному акимату, - поделилась с «НГ» истец Ольга ВЕДЛЕР. - Обязательно будем обжаловать!

Обжаловать решение суда Нур-Султана активисты могут в течение месяца со дня вынесения.