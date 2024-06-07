Официальная петиция против единого часового пояса в Казахстане, опубликованная на госпортале ePetition, набрала 50 тысяч подписей, передает Informburo.kz.

Фото ©️ Турар Казангапов

На данный момент обращение в Министерство торговли и интеграции набрало 50 000 подписей, подтверждённых ЭЦП, и более 710 тысяч просмотров. Этого достаточно, чтобы вопрос был пересмотрен государственными органами.

Правительство обещало, что переход на единый часовой пояс стабилизирует циркадные ритмы, обеспечит точность расписания полетов и банковских операций, а также повысит стабильность бизнес-процессов. Однако хотя некоторые казахстанцы отмечают, что им стало легче просыпаться по утрам, другие не заметили никаких улучшений. Выгоды не увидели и предприниматели.

Петицию об отмене единого часового пояса рассмотрят в Министерстве торговли и интеграции РК.

"Согласно статье 90-4 АППК РК, после достижения порога в пятьдесят тысяч подписей, Министерство торговли и интеграции РК приняло петицию к рассмотрению. Срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента её регистрации", – сообщили в министерстве.

Министерство торговли и интеграции РК организует работу рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, с 00:00 часов 1 марта 2024 года на всей территории Республики Казахстан был применен 5-й часовой пояс (UTC+5). Местное время на 1 час назад жителям Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай, Жетысу и Улытау.

Географически Костанайская область находится в часовом поясе UTC+4, но фактически с 2004 года жила в часовом поясе UTC+6 и тем самым опережала свое поясное время на 1 час 46 минут. Костанайские общественники и активисты не один год боролись за возвращение природного часового пояса в Костанайской области, даже судились с министерством торговли и интеграции.

В 2018 году вернуть природное время удалось Кызылординской области, которая находится в одном часовом поясе с Костанайской. Тогда кызылординцам удалось доказать правительству, что возврат природного времени необходим.

Сейчас расхождение с истинным полднем в Костанайской области составляет 46 минут.