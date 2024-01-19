Министерство торговли и интеграции приняло решение о переходе на единый часовой пояс, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По данным министерства, внесены изменения в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан".

"Согласно изменениям, устанавливается применение на всей территории страны единого часового пояса с 00:00 часов 1 марта 2024 года. Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5)", - говорится в сообщении.



Таким образом, в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00) необходимо перевести местное время на 1 час назад жителям Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай, Жетысу и Улытау.