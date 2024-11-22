В заключительный месяц осени любители тенниса получили возможность принять участие в двух турнирах, прошедших в теннисном центре Костанайской ДЮСШ № 2 под эгидой «Лиги любителей тенниса Костанайской области».

Призеры турнира в одиночном разряде в категории «Masters» / Фото Анастасии БЕЛОВОЙ

Традиционно целями этих турниров стали дальнейшая популяризация и развитие любительского тенниса в Костанайской области, а также повышение мастерства спортсменов-любителей и укрепление дружественных и деловых связей между любителями тенниса. Турниры проводились в одиночном и парном разрядах.

Турнир в одиночном разряде, собравший 48 любителей тенниса из Костаная, Лисаковска и Рудного, в зависимости от уровня мастерства участников прошел в трех категориях - «Мастерс» (Masters), «Челленджер» (Challenger) и «Фьючерс» (Futures), с соревновательной сеткой в каждой из них на 16 участников. При этом в каждой категории наравне с мужчинами выступали и женщины. Организаторами турнира выступили Даулет Мусин и Татьяна Татарникова.

Победителями в своих категориях стали: в «Мастерс» - Милана Кулаева, в «Челленджер» - Даулет Мусин и в «Фьючерс» - Рустам Исингазин. Компании на пьедестале им составили М. Модогоров и И. Бушуев («Мастерс»), К.Гущин и М. Абдрахманов («Челленджер»), а также И.Борисова и О.Волохович («Фьючерс»).

Победители турнира были отмечены денежными призами, кубками, медалями и грамотами, а призеры были награждены денежными призами, медалями и грамотами.

Несколько реже проводятся соревнования по теннису среди любителей в парном разряде. В турнире «Kostanay Doubles Cup», в роли организаторов которого впервые выступили молодые тренеры теннисного центра Милана Кулаева и Анастасия Белова при поддержке ТОО «АБЗ плюс», приняли участие 12 пар из Костаная, Рудного и Лисаковска. Соревнования проходили в двух категориях - «Masters» и «Futures», а участвовали в них на равных мужские, женские и смешанные пары.

Сам турнир состоял из двух этапов. На первом из них все участвующие пары были разбиты на группы, в которых поединки прошли по круговой системе. И по результатам группового этапа сильнейшие пары продолжили соревнования по олимпийской системе в категории «Masters», а остальные - в категории «Futures».

Призеры турнира «Kostanay Doubles Cup» в категории «Masters» / Фото Анастасии БЕЛОВОЙ

Среди пробившихся в первую категорию теннисистов до финала дошли пара из Костаная Дамир Турлубеков и Канат Казбаев и пара из Лисаковска Леонид Папертный и Сергей Малькевич. И в решающем матче костанайские любители переиграли своих соперников. Третье место заняли Милана Кулаева и Мирон Модогоров из Костаная.

Призеры турнира «Kostanay Doubles Cup» в категории «Futures» / Фото Анастасии БЕЛОВОЙ

А в категории «Futures» финал получился чисто костанайским, в котором Темирулан Нурмахин и Асхат Саулебаев взяли верх над Татьяной Татарниковой и Нелли Мансыровой. На третью ступеньку пьедестала поднялись теннисисты из Рудного Юлия Антонова и Сергей Шамсутдинов.