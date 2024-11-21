В министерстве труда и социальной защиты населения РК определились с тем, какие дни в январе 2025 года официально будут выходными, передает корреспондент КазТАГ. Чиновники подготовили приказ, предусматривающий перенос выходного дня.

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- Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения РК «О переносе дня отдыха в 2025 году», выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года, говорится в сообщении министерства. - Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдыхать с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января.

Как пояснили в ведомстве, этот перенос выходных позволит оптимально распределить рабочее время и создать благоприятные условия для отдыха граждан.