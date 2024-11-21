В Фонде социального медицинского страхования заявили, что восстановили порядок этапного финансирования медицинских организаций. Всего в 2024 году фонд выплатил медицинским организациям около 2,1 трлн тенге, передает Informburo.kz.

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"По состоянию на 20 ноября 1959 медицинским организациям произведены выплаты за оказанные услуги с января по октябрь. При этом оплата медицинских услуг за 1 квартал – 100%, с апреля по сентябрь – 95%. Сейчас проводится работа по закрытию октября и в начале декабря планируется перейти к выплатам за ноябрь. То есть этапы финансирования восстановлены и продолжатся месяц в месяц", – заверила заместитель председателя правления ФСМС Индира Саркенова.

Всего в 2024 году фонд выплатил медицинским организациям около 2,1 трлн тенге. Это 79% от общего объёма финансирования медпомощи.

В июле сообщалось, что медицинские учреждения находятся на грани финансового коллапса из-за растущей кредиторской задолженности. Системные задержки в финансировании со стороны Фонда социального медицинского страхования доходили до пяти месяцев. Это вынуждало учреждения использовать авансовые средства для покрытия своих расходов.