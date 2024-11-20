В Петропавловске прошла двухматчевая серия регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 между соседями по турнирной таблице - местным «Кулагером» и рудненским «Горняком».

Никита Ляпунов начинает атаку «Горняка» от своих ворот / Фото pro.ligasy.kz

Команды, набрав по 16 очков, находились у нижней границы зоны плей-офф, занимая седьмое и восьмое места. Правда, рудничане провели на две игры меньше соперников - 14 и имели лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб - 53:44 против 44:45 у петропавловцев.

В первом поединке хозяева захватили лидерство после первого периода, забросив в нем две безответные шайбы. Причем Батыр Маркабаев открыл счет на 9-й минуте, когда «Кулагер» играл в меньшинстве, а отличившийся на 17-й минуте Александр Меньщиков реализовал большинство, когда в составе гостей за удар соперника клюшкой находился на скамейке штрафников Данила Милушкин.

Второй период прошел без удалений, но и без заброшенных шайб. А в третьей двадцатиминутке рудничане значительно прибавили в скорости, что позволило им нанести вдвое больше бросков по воротам - 14 против 7-ми у «Кулагера». Однако поразить ворота петропавловцев им удалось лишь перед финальной сиреной. Когда на последней минуте матча в составе хозяев за подножку был удален игрок, у рудничан площадку покинул голкипер Владислав Нурек, вместо которого на лед вышел шестой полевой игрок. Евгений Степанов выиграл вбрасывание слева от ворот хозяев, Оскар Юлбарисов подхватил шайбу и сделал передачу к воротам Владимиру Кротову, который, переиграв вратаря петропавловского клуба Дениса Каратаева, реализовал большинство. Но в оставшиеся 16 секунд рудничане уже не успели ничего сделать. И в итоге «Кулагер» одержал победу - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).

Во втором матче обе команды отличились в нарушениях правил, заработав на двоих 114 минут штрафа. При этом больше всего они преуспели в нарушениях во второй половине второго периода. За эти неполные десять минут игроки обеих команд дважды наказывались пятиминутными штрафами за грубость и драку и дважды удалялись до конца игры, получая 20-минутные дисциплинарные штрафы.

Однако, играя значительное время в неполных составах, реализовать большинство удалось лишь один раз. И сделали это рудничане, открыв счет в первом периоде. Численным перевесом своей команды воспользовался на 15-й минуте Валерий Гурин, которому ассистировали Александр Куршук и Евгений Степанов. Причем шанс открыть счет был и у хозяев льда, получивших право еще на 5-й минуте на штрафной бросок, но исполнявший буллит Александр Ананичев не смог переиграть Владислава Нурека. Гости были очень активны в стартовом игровом отрезке, нанеся по воротам соперника 28 бросков и позволив сделать это сопернику всего три раза.

В обоих матчах в Петропавловске жарко было и у ворот, и за воротами «Кулагера» / Фото pro.ligasy.kz

До середины второго периода команды обменялись заброшенными шайбами. Вначале на 29-й минуте петропавловцы сравняли счет усилиями Ананичева, а через две минуты Данила Барабаш после передач Александра Ханьжина и Никиты Ляпунова вновь вывел «Горняк» вперед.

В начале третьего периода рудничане закрепили свой успех голом на 43-й минуте Владимира Кротова, которому помогли отличиться Валерий Гурин и Оскар Юлбарисов. Но буквально в эту же минуту в ворота «Горняк» был назначен второй буллит - после того, как Ханьжин бросил клюшку в направлении шайбы. И на этот раз штрафной бросок сумел реализовать Ранис Миргалиев.

Интрига продержалась до 56-й минуты, когда «Горняк» в течение 26 секунд дважды поразил ворота «Кулагера». Первым отличился Степанов с передачи Юлбарисова, а затем точку в матче поставил и сам Юлбарисов после передач Степанова и Кротова. А «Горняк» сумел взять реванш со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1).

Следующим соперником рудничан станет выступающий в эти дни в Континентальном Кубке «Арлан». Матчи с ним пройдут в Кокшетау 21 и 22 ноября.