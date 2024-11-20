Матчи 7-го и 8-го туров чемпионата Казахстана по футзалу рудненский «Аят» проводил в Алматы с «Кайратом».

Защитник «Аята» Ерсултан Сагындыков против капитана «Кайрата» Биржана Оразова / Фото instagram.com/afckairat

Рудничане перед этими турами находились на второй строчке турнирной таблицы, набрав в шести играх 13 очков, а 20-кратный чемпион Казахстана занимал седьмое место, имея в активе семь очков, но после четырех матчей.

Матчи в южной столице прошли на новом домашнем паркете «Кайрата» - в спортивном комплексе «SADU Arena».

Первый тайм первого поединка прошел в упорной борьбе и завершился с минимальным преимуществом алматинского клуба - 1:0. В составе «Кайрата» на 14-й минуте отличился бразильский легионер клуба Родриго Денер после перехвата мяча у штрафной площади гостей.

На первой же минуте второго тайма еще один бразильский легионер хозяев Кевин Арриета после красивой комбинации увеличил преимущество алматинцев. Он же через пять минут сделал счет 3:0, оформив дубль. В середине тайма дубль оформил и Денер, а спустя минуту вновь отличился Арриета, записав на свой счет хет-трик и установив окончательный счет в матче - 5:0.

Вторая встреча прошла в еще более упорной борьбе, а началась она с небольшого ЧП. На 6-й минуте встречи игрок «Аята» Леандерсон, прерывая в подкате прострел с левого края капитана «Кайрата» Биржана Оразова, вылетел за пределы площадки и ногами врезался в трубу отопительной системы спорткомплекса. В результате труба дала течь, паркет начало заливать водой. Для устранения повреждения в системе отопления матч пришлось остановить на 20 минут. Но на этом злоключения Леандерсона на закончились. После возобновления игры он во время атаки «Аята» столкнулся перед воротами алматинского клуба с игроком «Кайрата» Дамиром Каирбаем и получил травму, после чего не смог продолжить матч.

Жеже начинает атаку «Аята» / Фото instagram.com/afckairat

Счет же во встрече, как и накануне, открыли хозяева. Сделал это на 16-й минуте бразильский универсал Кайо Руиз. Этот гол, как и в первой встрече, стал единственным в первом тайме.

На второй минуте второго тайма Денер удвоил преимущество хозяев - 2:0. Но через три минуты сербский универсал «Аята» Лазар Маринкович перехватил мяч на своей половине площадки, убежал в отрыв и переиграл вратаря хозяев Наруна Серикова, сократив счет, который, несмотря на усилия игроков обеих команд, до конца матча больше не изменился - 2:1.

Остальные матчи туров завершились так: «Тулпар» - «Актобе» - 4:6 и 0:3, «Ордабасы» - «Байтерек» 5:3 и 3:1, «Семей» - «Атырау» 4:0 и 5:1 и «Каспий» - «Жетысу» 3:4 и 2:3.

«Аят» после двух поражений опустился на седьмую строчку турнирной таблицы, которую возглавляют с 16-ю набранными очками «Жетысу» и «Атырау».

В 9-м и 10-м турах «Аят» будет свободен от игр, а в матчах 11-го и 12-го туров рудничане встретятся с «Атырау». Игры пройдут 6 и 7 декабря в Рудном на паркете «Аят арены».