В Абу-Даби (ОАЭ), на "Мубадала Арене", прошёл 16-й чемпионат мира по джиу-джитсу - это борьба с бросками, болевыми и удушающими приёмами.

Евгений Плеханов (в синем) одерживает победу в схватке в весе до 120 кг

Первыми медали для сборной РК в составе Костанайской области добыли юные спортсмены. Муратбек Кайрекен стал чемпионом в весе до 24 кг в разделе серых поясов в возрастной категории 8-9 лет. Среди борцов 10-11 лет Бекарыс Мейргазы в весовой категории до 62 кг, в серых поясах заполучил бронзу. Ералы Ибраев в весе до 42 кг среди оранжевых поясов удостоился серебряной медали среди джитсеров в возрасте 14-15 лет.

Ералы Ибраев стал серебряным призёром в весе до 42 кг, среди оранжевых поясов

- В полуфинале боролся со спортсменом из Иордании, выиграл у него рычагом локтя. В финале боролся с россиянином, победил его со счётом 10:0, - рассказал "НГ" Ахмад ХАЛИОЛЛА.

Ахмад Халиолла занял первое место среди борцов 8-9 лет, в весе до 38 кг

Боролся юный спортсмен в весе до 38 кг, среди серых поясов в возрасте 8-9 лет.

Бекарыс Мейргазы занял второе место в весе до 62 кг, среди участников 10-11 лет

В категории "Мастер 1" Евгений Плеханов стал серебряным призёром в весе до 120 кг среди пурпурных поясов. Он выиграл две встречи, а в финале уступил сербу.

В разделе "Мастер 2" уверенно до финала дошёл Бекболат Байназаров в весовой категории до 62 кг, став серебряным призёром среди пурпурных поясов. В этом же разделе, но среди коричневых поясов Олжас Сакаулов занял второе место в весе до 94 кг. Сакаулову следовало бы дать оценку за активность в финальной схватке, и она бы решила исход. Но рефери посчитал по-другому.

Муратбек Кайрекен стал чемпионом в весе до 24 кг

Хорошо шёл Адлан Мадаев в категории среди профессионалов, коричневых поясов, в весе до 77 кг. Однако в третьей схватке, ведя 2:1, он неожиданно получил дисквалификацию. Соперник, повернувшись боком, создал видимость запрещённого действия - «перекрытия» (используется при подготовке проведения болевого приёма на ногу) со стороны Адлана и стал панически вызывать внимание судьи, акцентируя на этом действии. Хотя болевой Мадаев не осуществил.



В интересной ситуации оказался Дмитрий ПЕТРЕНКО, выступавший среди мастеров первой категории, синих поясов, в весе до 85 кг.

Изначально соперником Дмитрия должен был быть профессиональный боец ММА из Кыргызстана Кудайберды Бакиев. Однако он не явился (но был зарегистрирован), организаторы, проводя перекличку, узнали об этом. И в тот же час кыргыза из сетки Петренко убрали, поставив Бакиева к Фрэнку МакГирру. В результате ирландский спортсмен без боя прошёл дальше, победив из-за неявки соперника.

А Петренко поставили в схватку с арабским полицейским из ОАЭ. Более 3,5 минут поединок проходил по нулям, дальше Дмитрий попытался выйти на болевой приём, в результате попался на контратаку и, к сожалению, в этот раз уступил. Тренируется Петренко под руководством старшего тренера Костанайской области по джиу-джитсу Мурата Бермухамбетова и Рамазана Кусаинова.

Дмитрий Петренко дал интервью для арабского телеканала на английском языке

- Это большой опыт, здесь собрались топовые спортсмены со всего мира, - подытожил Дмитрий Петренко. - Лично я на этот чемпионат ехал за свой счёт. Обкатка в спорте максимально необходима. Обращался к нескольким бизнесменам, 98% «морозятся». Хотя для многих из них то, что требовалось на эту поездку, не сумма. Я благодарен Даулету Дулатовичу Ибраимову за то, что лично меня поддержал и поддерживает, как и спорт в целом. Знаю, что Бауыржан Сабитович Карамакин очень активно помогает спортсменам в области. Конечно, некоторые спортсмены из разных дисциплин и сами не хотят себя представить, найти спонсоров, договориться. Где-то ленятся, где-то стесняются. Ждут, что само упадёт с неба, только за то, что они хорошие атлеты. Но этого мало в наше время. Прежде всего, это спортсменам нужно, они сами должны себя продвигать и представлять, двигаться. Если этого не делать и чего-то ждать, мало тех, кому ты интересен



Азымбек Жайсенбаев в категории "Мастер 1" среди коричневых поясов в весе до 62 кг встретился на ковре с представителем РФ Османом Османовым, в результате поединка победа ушла россиянину. Стоит отметить, что Османов стал чемпионом мира в этой категории.

Команда Костанайской области

Максат Толенды среди адалтов, синих поясов, в весе до 85 кг выиграл первую схватку по баллам, но во второй встрече уступил.



Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области