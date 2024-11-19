В Комитете госдоходов (КГД) ответили на вопрос, нужно ли пенсионерам сдавать обязательную декларацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На пресс-конференции журналисты поинтересовались у руководителя управления администрирования доходов физических лиц КГД Дины Кусаиновой, должны ли пенсионеры сдавать обязательную декларацию.

"У нас есть разные пенсионеры. У нас есть пенсионеры, которые имеют за рубежом имущество. Поэтому, если у пенсионера за пределами Республики Казахстан ничего нет и нет желания предоставлять декларацию, то он может этого не делать", - пояснила Кусаинова.

По словам руководителя управления КГД, аналогичные правила распространяются и на студентов.

"У нас некоторые студенты зарабатывают больше нас и имеют за рубежом счета. Если у него есть зарубежный счет, то он обязан сдать декларацию", - добавила она.

Ранее в КГД ответили на вопрос, кому нужно будет сдавать обязательную декларацию в Казахстане.

Напомним, накануне Президент Касым-Жомарт Токаев сделал важное заявление о декларациях казахстанцев, выступая на форуме работников сельского хозяйства. Глава государства поручил пересмотреть вопрос необходимости сдачи деклараций рядовыми гражданами.

Первый этап декларирования стартовал 1 января 2021 года. Декларации начали сдавать лица, занимающие ответственную должность в госструктурах, и их супруги.

На втором этапе - с 1 января 2023 года - декларации стали сдавать бюджетники, госслужащие и работники квазигоскомпаний вместе с супругами.

Третий этап всеобщего декларирования начался 1 января 2024 года - очередь сдавать декларацию пришла для бизнесменов - руководителей, учредителей и участников юрлиц вместе с супругами, индивидуальных предпринимателей и их супругов. Требование также распространяется на бездействующие и приостановленные предприятия.

На заключительном этапе декларации должны были сдавать все остальные казахстанцы.