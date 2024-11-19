Международные командные соревнования по теннису среди женщин - Кубок Билли Джин Кинг - прошли 16-17 ноября в Астане на НТЦ «Beeline Arena» и завершились уверенной победой нашей сборной, сообщает Федерация тенниса. В состав казахстанской команды вошли Юлия Путинцева, Елена Рыбакина, Зарина Дияс, Анна Данилина и Жибек Куламбаева.

Первый игровой день открыла Зарина ДИЯС (383 WTA) против Да Ен Бак (331 WTA). В первом сете Зарина уступила 3:6, однако, во втором сете казахстанка восстановила равновесие, сравняв счет - 6:3. В решающей партии Зарина одержала волевую победу, по ходу проигрывая 4:5, 5:6, но на тай-брейке всухую разгромила Бак 7:6 (7:0).

- Матч оказался очень сложным. Вначале я переживала - соперница играла очень хорошо, - прокомментировала результаты Зарина. - Корт медленный, и ей по стилю он подходил больше. Сложно было быстро заканчивать розыгрыши. Победа эта - волевая, я боролась до конца. На последних минутах сказала себе, что умру на корте, но выиграю. В третьем сете у меня появилась мозоль, после чего ещё и икроножная мышца заболела. Но атмосфера была в целом невероятная! Мне очень помогли наши болельщики, поддержка была супер!

Следом за ней первая ракетка страны Елена РЫБАКИНА принесла сборной Казахстана второе очко. В матче против Со Хен Пак со счетом 6:2, 6:2 Елена одержала уверенную победу. По итогам первого игрового дня счет был 2:0 в пользу Казахстана.

На пресс-конференции Елена Рыбакина также отметила, что корт для нее был "немножко медленный".

- Это был непростой матч, кореянки неплохие. Зарина их расстроила, все-таки у неё был достаточно близкий матч. А себя на корте я чувствовала уверенно, - отметила Рыбакина.

Решающее очко команде принесла Юлия ПУТИНЦЕВА, обыгравшая Ку Ен Ву со счетом 6:4, 7:5. Для Юлии это уже 20-я юбилейная победа за сборную в одиночном разряде - Путинцева упрочила свое лидерство по этому показателю в составе Национальной команды. Путинцева сыграла уже 31 матч за сборную и до рекорда Галины Воскобоевой по количеству проведенных встреч ей не хватает одной игры.

- Сегодня играла не в свой лучший теннис. Были небольшие проблемы с энергией, потому что чувствовалось давление - нельзя проиграть. В «Кубке Билли Джин Кинг» все играют хорошо, несмотря на рейтинг и возраст. В этом плане тяжело, - поделилась Путинцева впечатлениями от матча с кореянкой. - Обычно ведь в течение сезона постоянно играешь с теми, кого видишь каждую неделю на личных турнирах. На каждую соперницу уже есть тактика, а тут нужно действовать по ситуации, и это придает давление.

В последнем парном матче команда Казахстана уступила гостям из Кореи. В первом сете пара Анна Данилина и Жибек Куламбаева проиграла Дабин Ким и Ку Ен Ву со счетом 3:6, во втором одержала победу - 6:4. В третьей партии сборная Кореи вновь оказалась сильнее - 7:10.

Таким образом сборная Казахстана обыграла команду Кореи в рамках плей-офф со счетом 3:1.

- Очень рад, что мы победили дома сборную Кореи и что все девочки смогли сыграть. Зарина после долгой паузы провела прекрасный матч. Думаю, он придаст ей уверенности. Несмотря на то, что проиграли парный матч, команда сыграла здорово и достигла позитивного результата, - подвел итоги двухдневного противостояния капитан сборной Казахстана Юрия ЩУКИН. - Отдельно хочется поблагодарить болельщиков, которые все эти два дня заполняли трибуны теннисного центра. Мы видели, что люди смотрят, болеют, переживают. Конечно, это очень приятно, что наши девушки принесли казахстанским болельщикам столько положительных эмоций

Квалификация командного чемпионата мира пройдет в апреле 2025 года, жеребьевка состоится в конце ноября этого года.

Фото ktf.kz