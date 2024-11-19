Профессиональный праздник работников финансовой системы РК - День национальной валюты - в Казахстане отмечают 15 ноября. В этот день в Костанае награждали сотрудников, отличившихся в турнирах по баскетболу 3х3 и волейболу.

Азарт, как в Национальной лиге

Три года назад с инициативой проведения первого из этих турниров выступила «Баскетбольная школа «Шанс». По традиции она стала организатором соревнований и сейчас при поддержке отдела физической культуры и спорта акимата Костаная и филиала АО «Банк ЦентрКредит».

В школе «Шанс» проводят занятия баскетболом с детьми, начиная с пяти лет. Организатор турнира считает, что в спортивных играх создается неформальная атмосфера, которая способствует доверительным отношениям между коллегами. А чем больше уверенности в команде, тем выше работоспособность и ниже уровень конфликтности в коллективе.

В турнире по баскетболу 3х3, прошедшем в спортзале Костанайской общеобразовательной школы имени Алихана Бокейхана, приняли участие восемь команд, представлявших семь банков.

Призеры турнира по баскетболу 3х3, посвященного Дню национальной валюты

Сильнейшими стали первая команда «Банка ЦентрКредит», занявшая первое место, команды филиалов «Нацбанка» и «Halyk Bank», ставшие соответственно серебряным и бронзовым призерами. Тимур Кусманов был признан лучшим игроком турнира, Павел Яковенко - лучшим нападающим, Бахтияр Аяпов получил приз, как лучший центровой, Мади Абеуов стал обладателем приза «За волю к победе».

Призеры турнира по волейболу, посвященного Дню национальной валюты

А накануне прошел турнир по волейболу, организаторами которого выступили отдел физкультуры и спорта акимата Костаная, филиал ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан) и «Волейбольная школа «Шанс». В соревнованиях приняли участие смешанные команды филиалов банков, областного филиала АО «Казпочта» и филиала «Нацбанка».

Призерами в порядке занятых мест стали команды «Halyk Bank», «Отбасы Банк» и «Национальный банк Республики Казахстан».

Индивидуальными наградами отмечены Никита Балабай и Дарья Боедилова, признанные лучшими игроками турнира, Ризат Файзолла, ставший лучшим нападающим, и Гульшарат Жусупова, награжденная призом «За волю к победе».