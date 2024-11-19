Состоялись матчи заключительного шестого тура группового этапа четвертого розыгрыша Лиги наций УЕФА.

С мячом полузащитник «Тобола» и сборной Казахстана Ислам Чесноков / Фото instagram.com/kff_team

Потерявшая шансы на сохранение место в лиге «В» сборная Казахстана встречалась в Осло со сборной Норвегии, с нулевой ничьей в домашнем матче с которой она начала свои выступление в этом розыгрыше.

В стартовый состав нашей сборной вошли три игрока «Тобола» - вратарь Стас Покатилов и полузащитники Еркин Тапалов и Ислам Чесноков, вместе с которыми на поле стадиона «Уллевол» вышли Ян Вороговский («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Алибек Касым («Актобе»), Султанбек Астанов, Асхат Тагыберген (оба - «Ордабасы»), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Максим Самородов («Ахмат», Россия) и Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция).

Норвежцы со стартового свистка пошли вперед и заработали три подряд угловых удара. При розыгрыше первого из них головой по воротам пробил защитник французского клуба «Ренн» Лео Эстигор, но Покатилов был на месте. А при розыгрыше третьего нападающий английского клуба «Манчестер Сити» и рекордсмен английской Премьер-лиги по голам за сезон Эрлинг Холанд пробил в касание выше ворот. Вскоре после розыгрыша еще оного углового удара у казахстанских ворот защитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Стиан Грегерсен с линии вратарской площадки головой послал мяч над перекладиной.

Редкие же переходы гостей на половину поля соперника завершались потерей мяча.

На 12-й минуте Холанд пробил по воротам с дуги штрафной площади, но удар заблокировал Касым, после чего мяч вылетел за лицевую линию. При розыгрыше этого углового удара мяч после подачи от левого углового флажка во вратарскую площадку в район ближней штанги Покатилов выбил к 11-метровой отметке, откуда полузащитник итальянского клуба «Сассуоло» Кристиан Торстведт с лета пробил рядом с правой стойкой ворот.

Игрока «Тобола» и сборной Казахстана Еркина Тапалова преследует полузащитник английского «Фулхэма» и сборной Норвегии Сандер Берге / Фото instagram.com/kff_team

Через две минуты уже гости заработали угловой удар на правом фланге, но после подачи Зайнутдинова на ближний край вратарской площадки и удара головой Алипа мяч попал в затылок Холанду и вновь улетел за лицевую линию. Второй же подряд стандарт обострения не принес. После этих моментов игра снова переместилась на половину поля сборной Казахстана, по воротам которой пробил справа Торстведт, но мяч пролетел над перекладиной. А в середине тайма Антонио Нуса с дуги штрафной площади пробил в левый нижний угол ворот. Покатилов в падении отбил мяч, но его отправил в сетку уже пустых ворот оказавшийся первым на добивании Холанд - 1:0.

Казахстанские футболисты попытались быстро ответить, но при этом Аймбетов дважды оказывался в положении «вне игры». А на 37-й минуте норвежцы удвоили свое преимущество, когда после навесной подачи Нусы от левой боковой линии на дальнюю штангу Холанд из-за спины Вороговского головой отправил мяч в левый угол ворот в противоход вратарю и оформил дубль.

Казахстанцы активизировались после второго пропущенного гола и стали применять прессинг на половине поля соперника. Но удары из-за пределов штрафной площади Аймбетова и Чеснокова были заблокированы защитниками. А на 41-й минуте счет стал разгромным после того, как Нуса от левой боковой линии штрафной площади сделал подачу к вратарской площадке, а Алип выбил мяч прямо на ногу нападающего испанского клуба «Атлетико Мадрид» Александеру Сёрлоту, который вторым касанием пробил точно в правый нижний угол ворот - 3:0.

Гости не опустили руки и организовали до перерыва два выпада, завершившиеся в штрафной площади нарушением правил в атаке. И оба раза «отличился» Аймбетов, получивший первую в матче желтую карточку.

В перерыве главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов заменил Аймбетова на Айбара Жаксылыкова («Кайсар»), а Тапалова на Бауыржана Исламхана («Ордабасы»).

Начало второго тайма прошло в атаках хозяев, заработавших два угловых удара, а после розыгрыша второго из них Холанд с левого края штрафной площади пробил рядом с дальней штангой. На 51-й минуте Чеснокова на поле заменил Жан Али Пайруз («Елимай»). А затем в течение одной минуты Покатилов дважды спас свою сборную, отбив удар полузащитника итальянского клуба «Дженоа» Мортена Торсбю с линии штрафной площади после розыгрыша углового удара и справившись с ударом Холанда, пробившего с близкого расстояния головой под перекладину.

Гости отвечали редко, не оставляя надежд забить свой первый гол в этом розыгрыше Лиги наций. Так, после часа игры Исламхан пробил метров с 30-ти, но мяч пролетел чуть правее створа ворот. Затем Зайнутдинов пробил также мимо створа, не сумев наказать вратаря клуба «Хёугесунн» Эгила Селвика, выбившего на него мяч. А Алип метров с десяти попал в игрока соперника после розыгрыша углового удара и выноса на него мяча защитниками.

На 67-й минуте Эльхан Астанов («Астана») вышел на поле вместо Самородова, но и эта замена результата не принесла. А на 71-й минуте счет стал совсем неприличным. Вышедший на замену у норвежцев полузащитник клуба «Будё-Глимт» Патрик Берг сделал длинный пас к штрафной площади Холанду, который обыграл Алипа и с разворота точно пробил в левый нижний угол ворот, оформив хет-трик.

Еще через пять минут многим футбольным болельщикам невольно вспомнился итог матча групповой стадии чемпионата мира 1998 года во Франции между сборными Аргентины и Ямайки - 5:0. Именно таким стал счет после удара Нусы с левого края штрафной площади в дальний угол ворот - мяч влетел в сетку рикошетом от штанги.

До финального свистка судьи встречи Яспера Вергооте из Бельгии еще успел выйти на поле Асхат Балтабеков («Жетысу»), заменивший Тагыбергена на первой из четырех добавленных минут.

В другом матче группы сборная Австрии на своем поле сыграла вничью (1:1) с командой Словении. И таким образом сборная Норвегии заняла в группе «В3» первое место и добилась выхода в Лигу «А». А сборная Казахстана, набрав всего одно очко в шести играх с общим счетом 0:15 замкнула квартет команд в группе и вернулась в Лигу «С».