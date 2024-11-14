Министра культуры и информации Аиду Балаеву спросили об инициативе по запрету на благотворительные сборы в Казахстане, которую сейчас обсуждают в ведомстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что при Министерстве культуры и информации появилась рабочая группа, которая рассматривает поправки в закон о благотворительности. Одной из мер якобы может стать запрет на сбор средств физическими лицами.

Как сообщили в Минкультуры в ответ на официальный запрос редакции, там сформировали пул предложений и рекомендаций от членов рабочей группы и благотворительного сообщества.

"Вопрос ограничения физическим и юридическим лицам осуществлять благотворительные сборы, в том числе в критических ситуациях, не рассматривается", - заявили в министерстве.

В кулуарах Мажилиса мы уточнили у министра Балаевой, как все-таки обстоят дела с поправками. По ее словам, вопросы, затрагивающие интересы казахстанцев, не могут решаться кулуарно в стенах одного министерства.

"Все это будет обсуждаться с участием институтов гражданского общества. Здесь СМИ не исключение, вы тоже можете вносить свои предложения, активно в них участвовать, поскольку при министерстве создана рабочая группа. Эта рабочая группа как раз таки все проблемные моменты, все позитивные стороны рассматривает и анализирует. То, что будет вредить нашим людям, - естественно, такие решения приниматься не будут. Здесь я могу вас ответственно заверить. Но опять-таки - этот вопрос на стадии обсуждения. Давайте дождемся результатов", - ответила Аида Балаева.

Министр уточнила, что члены рабочей группы могут предложить любую инициативу и Минкультуры обязано ее рассмотреть, но в целом "вопрос открыто не стоит". Когда поправки вынесут на публичное обсуждение или внесут в Парламент, министр не уточнила.

"Пока конкретизировать не могу, все зависит от тех предложений, которые поступают, и насколько активно будут участвовать члены рабочей группы", - добавила Балаева.

Как в рабочей группе предлагают разделять мобильные и банковские переводы, глава министерства также не уточнила, но отметила, что этот вопрос обсуждался.