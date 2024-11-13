Яков Бондаренко совершил более 130 боевых вылетов на «небесных тихоходах» и штурмовиках. Посвященный ему турнир провели 12 ноября в областной научной библиотеке им. Л. Н.Толстого.

С помощью сотрудников редакции «Нашей Газеты», обработавших фотоматериалы, и сотрудников областной библиотеки в отделе искусств установили стенд с информацией о ветеране, а областная Ассамблея народа Казахстана приготовила для участников памятные призы.

К турниру в библиотеке подготовили стенд памяти 100-летия Якова Васильевича Бондаренко

Борьба на турнире была на редкость напряженной и длилась почти шесть часов. Участников разделили на две лиги.

Во второй лиге с очень высоким результатом – 12 очков - первое место занял старейший игрок Костанайской области 83-летний Жукен Жумагалиев. Вторым, набрав 10,5 балла, стал представитель КОС опытный Есенжулов Жаксыбай. Третьим - Баймулда Мурзабаев.

В центре - победитель второй лиги, старейший шашист области Жукен Жумагалиев, на переднем плане слева - мастер спорта СССР (многоборье), сослуживец Юрия Бондаренко Геннадий Круглик

В первой лиге, где играли и участники республиканских и мировых состязаний, победил Василий Каленский, потерпевший лишь одно поражение во встрече с создателем уникальной фотолетописи шашек области Иваном Козьмой.

Справа - призер турнира (1 лига) Петр Самойлов, слева - один из ведущих игроков области, косовец Вячеслав Тупицын

О том, насколько напряженной была борьба, наглядно свидетельствует встреча Каленского с одним из сильнейших игроков области Айдарханом Бигалиевым. Последний остроумно провел концовку и был близок к победе, н … одно неточное движение руки – и Каленский нанес ему очень несложный удар, не замеченный в пылу борьбы. Что же, тут почти как в песне: «Что такое рыцарь (и спортсмен) без удачи»! Примечательно и другое, особенно поучительное для молодых: именно в полушаге от победы, когда расслабляешься, и может поджидать опасность…

На переднем плане слева - Айдархин Бигалиев, справа - Иван Козьма

Второе место среди мужчин заняла мастер спорта, победительница республиканских соревнований этого года среди КОС и член казахстанской команды чемпионов мира среди КОС (Турция) Софья Ершова, потерпевшая лишь одно поражение от многократного победителя и призера городских и областных турниров Отария Квиквинии.

Во втором ряду справа - играет мастер спорта и чемпион Казахстана (КОС-2024) Софья Ершова

Третьим стал незрячий представитель КОС Петр Самойлов, выдержавший многочасовой турнир со сжатым регламентом – 15 минут на партию. За такое ограниченное время он должен был, играя на специальной доске, не только успевать обдумывать ходы, но и руками ощупывать доску. Самойлов набрал равное количество очков с Ершовой, но уступил ей в личной встрече.

Уместно отметить и заметно растущего от турнира к турниру Жалгаса Спанова, чья игра повлияла на положение в турнирной таблице претендентов на призовые места. Он сумел победить Квиквинию и сыграть на равных с Каленским и Ершовой.

Фото предоставлено областной научной библиотекой им. Л. Н.Толстого