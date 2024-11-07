В рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги БК «Тобол» провел домашнюю серию игр с БК «Актобе».

Кольцо «Актобе» атакует Демонте Флэнниган / Фото vk.com/bctobol

После двух домашних поражений на старте от «Каспия» (74:83 и 81:84) костанайский клуб одержал на выезде четыре победы подряд над «Иртышом» (107:74 и 111:72) и «Астаной» (84:77 и 72:70). Поединки с «Актобе» проходили на паркете спортивно-развлекательного комплекса «Костанай».

В стартовой пятерке «Тобола» на первый поединок вышли Павел Ильин, Шаим Куанов, Демонте Флэнниган, Антон Быков и Борис Назмутдинов. Хозяева уверенно начали встречу, и после первой половины первой четверти вели с преимуществом в 12 очков - 17:5. А до конца игрового отрезка отрыв увеличился еще на одно очко - 28:15.

Вторую четверть лучше провели гости, которые по ходу десятиминутки сокращали отрыв до трех очков, но все же команды ушли на большой перерыв при счете 51:45 в пользу «Тобола».

К середине третьей четверти разрыв сократился до минимума - 61:59, после чего баскетболисты костанайского клуба резко взвинтили темп, и за минуту до окончания игрового отрезка довели отрыв до 16 очков - 80:64, а на последний двухминутный перерыв ушли при счете 80:68.

В заключительной четверти хозяев было уже не остановить, а за три минуты до окончания матча после точного трехочкового броска 16-летнего Дарима Султанова счет стал трехзначным - 101:77, и встреча завершилась уверенной победой «Тобола» - 101:77 (28:15, 23:30, 29:23, 29:13).

В этом матче самым результативным в составе «Тобола» стал Демонте Флэнниган, набравший 23 очка, а также оформивший дабл-дабл, совершив 10 подборов. И если для американского легионера эта двузначная результативность в двух показателях игры стала первой в чемпионате, то Антон Быков, набравший 19 очков и совершивший 11 подборов, записал на свой счет уже шестой дабл-дабл. На счету Адильбека Битенова 14 набранных очков, Шаима Куанова и Василия Петришинца - по 13, Павла Ильина - 10, Адильхана Марата и Бориса Назмутдинова - по 6 и Дарима Султанова - 5.

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото vk.com/bctobol

Второй поединок получился очень упорным и прошел в равной борьбе. Причем «Актобе» выиграл первую четверть с преимуществом в пять очков. Однако хозяева отыграли это отставание к середине второй четверти - 33:32, а также смогли удержать роль лидера до перерыва - 44:42.

После 15-минутного отдыха «Тобол» лишь два очка добавил к своему отрыву - 66:62, и вопрос о победителе был перенесен на заключительную четверть.

Но и за полторы минуты до окончания заключительного игрового отрезка ясность в этом вопросе не наступила - счет был 80:79 в пользу «Тобола», ни разу не выпустившего в этой четверти соперника вперед. Целую минуту команды не могли нанести ни одного точного броска, после чего удалось это сделать капитану «Тобола» Шаиму Куанову - 82:79. И за полминуты до финального свистка главный тренер «Актобе» Арсен Телеуов взял тайм-аут, сразу же после которого гости заработали два штрафных броска. Однако реализовать они сумели только один. И уже тайм-аут берет главный тренер «Тобола» Тимур Султанов. А спустя несколько секунд после него право на два штрафных броска уже у костанайцев, и Быков реализовал их - 84:80. Но через пять секунд фол хозяев привел сразу к трем штрафным броскам гостей. Два первых из них американский форвард «Актобе» Смит Текориан реализовал, а третий бросок нанес так, чтобы мяч отскочил от щита в надежде, что после подбора он достанется актобинскому баскетболисту, и счет в матче может стать равным. Но мяч подобрал Петришинец, на котором нарушили правила гости, и два штрафных броска у «Тобола». Реализовав один из них, хозяева не позволили «Актобе» провести ответную атаку и одержали трудную победу - 85:82 (21:26, 23:16, 22:20, 19:20).

Под кольцом «Актобе» Константин Двирный / Фото vk.com/bctobol

Шестая подряд победа «Тобола», и еще один дабл-дабл на счету Антона Быкова - 19 очков и 15 подборов. На два очка меньше набрал в этом мачте Демонте Флэнниган – 17. Константин Двирный принес в копилку «Тобола» 12 очков, Борис Назмутдинов - 9, Шаим Куанов - 8, Павел Ильин - 7, Василий Петришинец - 5, Адильхан Марат и Адильбек Битенов по 4.

Следующая двухматчевая серия «Тобола» состоится уже зимой, и пройдет 3 и 4 декабря в Алматы с клубом из Алматинской области «Ирбис-Алатау».