4 ноября аким города провел выездное совещание по вопросам благоустройства его центральной части, а именно участков по проспектам Аль-Фараби и Абая. Начал с перрона железнодорожного вокзала.

- В таком виде, как сейчас, он портит вид города, - высказался Марат ЖУНДУБАЕВ, оглядывая привокзальную площадь, которую в первую очередь видят люди, сходящие с поездов. - Надо привести в порядок асфальтовое покрытие, брусчатку, подсветить территорию.

В целом благоустройство в соответствии с дизайн-кодом Костаная должно быть выполнено на отрезке проспекта Аль-Фараби от вокзала до пр. Абая, а уже на втором проспекте - от ул. Гоголя до ул. Тауелсиздик.

Работы по реконструкции фасадов зданий по пр. Аль-Фараби шли летом, велись и осенью, пока погода позволяла. В планах на следующий год провести ремонт и редизайн прилегающего к проспекту жилого дома по адресу ул. Баймагамбетова, 164. На первом этаже здания много лет располагаются несколько объектов бизнеса.

- Надо привести в порядок, крышу, фасады, балконы, 398 млн тенге на это, - сказал аким, - специально для бизнеса оформить первый этаж в едином стиле, выполнить парапет для размещения рекламы. И такую концепцию применять потом и на других домах.

Фото пресс-службы акима Костаная