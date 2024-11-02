Новости

Землетрясение в 258 км от Алматы зафиксировало МЧС Казахстана

Диас СУЛЕЙМЕН

2 ноября 2024, 16:56 |  Государство

- Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 02.11.2024 г. в 10 час 50 мин 53 сек по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение, - передаёт Министерство по ЧС РК. - Координаты землетрясения: 41.721 с.ш. 79.274 в.д. Очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Китая в 258 км. на юго-восток от г. Алматы. Расчетная интенсивность (в баллах) составила 2 балла: с.Нарынкол Раимбекского р-на и с.Кеген Кегенского р-на Алматинской области (местность горная). Сведения о пострадавших и разрушения не поступали.

Скриншот карты / Tengrinews.kz

В Министерстве по ЧС напомнили, как вести себя в такой ситуации, передаёт Tengrinews.kz.

  • сохраняйте спокойствие, ни в коем случае не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстры;
  • найдите надежное укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ и электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.