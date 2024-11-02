Землетрясение в 258 км от Алматы зафиксировало МЧС Казахстана
Диас СУЛЕЙМЕН
2 ноября 2024, 16:56 | Государство
- Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 02.11.2024 г. в 10 час 50 мин 53 сек по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение, - передаёт Министерство по ЧС РК. - Координаты землетрясения: 41.721 с.ш. 79.274 в.д. Очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Китая в 258 км. на юго-восток от г. Алматы. Расчетная интенсивность (в баллах) составила 2 балла: с.Нарынкол Раимбекского р-на и с.Кеген Кегенского р-на Алматинской области (местность горная). Сведения о пострадавших и разрушения не поступали.
Скриншот карты / Tengrinews.kz
В Министерстве по ЧС напомнили, как вести себя в такой ситуации, передаёт Tengrinews.kz.
- сохраняйте спокойствие, ни в коем случае не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
- отключите воду, газ и электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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