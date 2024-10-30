В Астане прошёл чемпионат мира по спортивной борьбе с бросками, болевыми и удушающими приёмами. Соревнования проходили среди кадетов, старших юношей, юниоров, взрослых и ветеранов под эгидой UWW (United World Wrestling). Местом проведения стал дворец имени Жаксылыка Ушкемпирова, участие в самом ожидаемом старте года приняли 1 545 борцов из 31 страны.

Ералы Ибраев - бронзовый призёр чемпионата мира в весе до 42 кг (U15)

В составе сборной РК представитель Костанайской области Ералы Ибраев первым добыл бронзовую медаль в разделе но ги в возрастной категории U15 в весе до 42 кг.

Ахмет Ибрашев также удостоился бронзы в разделе ги (борьба в кимоно) в весе до 58 кг, в категории U17.

Ахмет Ибрашев занял третье место в весе до 58 кг (U17)

Среди спортсменов U20 Максат Толенды в весовой категории до 84 кг дважды встал на третье место пьедестала в двух разделах: ги и но ги.

Максат Толенды (справа) стал брозовым призером ЧМ в двух разделах

Манарбек Ибрахим в ги завоевал серебро среди грэпплеров U20, в весе до 100 кг.

Две медали команде принесла Еркежан Ерланова в весе до 71 кг (U21): в ги она взяла серебро, в но ги была третьей.

Настоящая драма произошла в финале весовой категории 77 кг, где боролись Адлан Мадаев и россиянин Имам Амагаев, выступавший под нейтральным флагом, как и остальные спортсмены из РФ.

Мадаев постоянно атаковал, провёл свип (переворот), осуществлял попытки болевого на ногу и удушения со спины. Амагаев защищался, успешно, но смотрелось неоднозначно, что называется, «сушил» (избегал активных действий), дабы не потерять преимущество в баллах. Мадаев смотрелся разнообразнее. На табло счёт был 4:4, но по качеству баллов Адлан уступил. По завершению схватки секундант Мадаева кинул челендж (оспаривание действия рефери), но результата это не принесло. По мнению судей, челендж был необоснованным, официальный счёт - 6:4. Адлан Мадаев стал серебряным призёром ЧМ в разделе ги.

Адлан Мадаев (слева) - серебряный призёр чемпионата мира в весе до 77 кг

Руслан Исраилов стал чемпионом мира в весе до 92 кг в разделе ги, не оставив никому сомнений в своей борьбе.

Руслан Исраилов и Рамазан Кусаинов на пьедестале в весе до 92 кг

В этом же весе и разделе Рамазан Кусаинов стал бронзовым призёром.

В весовой категории до 100 кг Рамазан Абрахимов встал на вторую ступень пьедестала в разделе ги.

Среди ветеранов отличились Мереке Исмагулов, ставший чемпионом мира в весовой категории до 100 кг (45-50 лет), Бекболат Байназаров занял первое место в весе до 62 кг в разделе ги среди спортсменов 35-40 лет. Аян Утетлеев заполучил две серебряных медали в двух категориях в весе до 62 кг (35-40 лет).

- На этом чемпионате мира наши спортсмены показали достойные результаты, благодаря чему сборная Казахстана заполучила общекомандное первое место. Это результат совместного труда каждого спортсмена и тренера, - подытожил старший тренер Костанайской области по грэпплингу UWW Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.

Казахстан занял первое общекомандное место, на втором месте Польша, на третьем - США

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области