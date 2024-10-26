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Как сейчас обследуют призывников – в Минздраве рассказали об изменениях

26 октября 2024, 13:33 |  Государство

В Министерстве здравоохранения проинформировали об изменениях в обследовании призывников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото - Tengrinews.kz

Согласно ответу ведомства на запрос редакции, за последние годы в объем обязательного обследования призывников добавлены дополнительные обследования: эхокардиография, ультразвуковое исследование брюшной полости, ультразвуковое исследование почек.

Таким образом, призывникам проводятся обязательные виды обследования:

  • общий анализ крови;
  • анализ мочи;
  • флюорографические исследования органов грудной клетки;
  • электрокардиографические исследования;
  • анализ на реакцию микропреципитации исследований на сифилис;
  • ультразвуковые исследования почек;
  • ультразвуковые исследования печени, селезенки, поджелудочной железы;
  • анализ крови на инфекцию ВИЧ (СПИД).

- Кроме того, при необходимости дообследования по медицинским показаниям предоставляются консультативно-диагностические услуги в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения Республики Казахстан, - добавили в Минздраве.