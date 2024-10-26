Как сейчас обследуют призывников – в Минздраве рассказали об изменениях
26 октября 2024, 13:33 | Государство
В Министерстве здравоохранения проинформировали об изменениях в обследовании призывников, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото - Tengrinews.kz
Согласно ответу ведомства на запрос редакции, за последние годы в объем обязательного обследования призывников добавлены дополнительные обследования: эхокардиография, ультразвуковое исследование брюшной полости, ультразвуковое исследование почек.
Таким образом, призывникам проводятся обязательные виды обследования:
- общий анализ крови;
- анализ мочи;
- флюорографические исследования органов грудной клетки;
- электрокардиографические исследования;
- анализ на реакцию микропреципитации исследований на сифилис;
- ультразвуковые исследования почек;
- ультразвуковые исследования печени, селезенки, поджелудочной железы;
- анализ крови на инфекцию ВИЧ (СПИД).
- Кроме того, при необходимости дообследования по медицинским показаниям предоставляются консультативно-диагностические услуги в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения Республики Казахстан, - добавили в Минздраве.
Последние новости
26.10.24 18:00 "В план работ на 2025-ый" - Тем, что пятый год подряд не могут отремонтировать дорогу, возмущены жители Костаная. Что ответили в акимате?
26.10.24 16:31 Новые ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня
26.10.24 15:09 "Этих труб недостаточно!" - Пропускной способностью водоканала обеспокоены сельчане в Костанайской области
26.10.24 12:00 Проект «Ищу дом» - Барсуку нравится взаимодействовать
26.10.24 10:33 Лето в брикетах - заморозил и ешь. Не забывайте о самых простых способах заготовки домашних овощей
26.10.24 09:00 Александр ОЛЕЙНИК: Мытарства оброчного, или Как я пытался быть честным налогоплательщиком
25.10.24 15:45 "Много рыбы погибло после паводка" - 12 000 мальков выпустили в Тобол активисты из Рудного
25.10.24 14:33 Увеличение пособий для прибывающих в села врачей одобрили депутаты маслихата Костанайской области
25.10.24 12:20 Сколько должников у стипендии "Болашак" и по каким причинам стипендиаты не возвращаются в Казахстан
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.