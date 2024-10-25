В субботу, 26 октября, на территории Костанайской области синоптики обещают осадки, на севере и востоке возможны дождь и снег, в некоторых районах возможен туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, на севере -3, днём +4...+9 градусов.

В Костанае в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днём +6...+8 градусов.

- В Костанайской области погода формируется под влияием северо-западного циклона, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - В воскресенье и в понедельник, 27 и 28 октября, на территории области возможны осадки в виде дождя и снега, на севере гололед. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью -3...+2, на юге +5, днём +1...+6 градусов.

В Костанае в воскресенье и в понедельник облачно, возможны осадки в виде дождя и снега, гололед. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днём +1...+6 градусов.