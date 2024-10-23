В перенесенном матче 15-го тура Казахстанской Премьер-лиги «Туран» дома сыграл с костанайским «Тоболом», пишет Sports.kz.

Фото с сайта prosports.kz

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Туран»: Василючак, Киреенко, Велкоски, Хомуха, Яколиш, Сатанов, Дмитриев, Усипханов, Цуцкич, Фейзай, Архипов;

«Тобол»: Покатилов, Асранкулов, Миладинович, Габараев, Тапалов, Эдедем, Мосиашвили, Чесноков, Эль-Мессауди, Зуев, Руй Кошта.

Преимуществом с первых минут владел «Тобол», сумевший открыть счет благодаря голу Руя Кошты. Минимальным перевесом гостей закончился первый тайм, а во втором португалец грудью скинул мяч в штрафную Исламу Чеснокову, тот в упор расстрелял цель.

2:0 - сильнее фаворит.

Теперь у «Тобола» 36 очков и он на шестой строчке турнирной таблицы, уступая лидеру шымкентскому «Ордабасы» три балла.

«Туран» идет на предпоследней позиции.

«Туран» — «Тобол» 0:2 (0:1)

Голы: Руй Кошта 21 (0:1), Чесноков 59 (0:2).