Соперником «Тобола» в первой выездной двухматчевой серии в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги клуб из Павлодара «Иртыш».

Антон Быков атакует кольцо «Иртыша» / Фото vk.com/bctobol

Обе команды потерпели по два поражения в своих стартовых домашних сериях. «Тобол» в упорной борьбе уступил актаускому БК «Каспий» - 74:83 и 81:84, а «Иртыш» не смог переиграть БК «Алматинский Легион» - 68:89 и 69:82.

В прошедшем в Павлодаре первом матче баскетболисты костанайского клуба, в стартовой пятерке которого на паркет вышли Шаим Куанов, Адильхан Марат, Антон Быков, Василий Петришинец и Константин Двирный, лишь на полминуты выпустили вперед всего на два очка соперника в стартовой четверти, к концу которой павлодарцы уступали в счете с разницей в девять очков - 24:33.

Уже в самом начале второй четверти отставание хозяев достигло двузначной цифры и дважды за игровой отрезок оно доходило до 19-ти очков, а на большой перерыв команда ушли при счете 44:57.

После 15-минутного отдыха команды повели борьбу на равных, а результатом стало сокращение хозяевами счета всего на одно очко - 66:78.

Однако к середине заключительной десятиминутки «Тобол» совершил рывок и довел свое преимущество до 20-ти очков - 72:92, продолжая постепенно его наращивать. А за три минуты до конца матча после точного трехочкового броска в исполнении Константина Двирного счет стал трехзначным - 74:101. В итоге «Иртыш» потерпел поражение со счетом 74:107 (24:33, 20:24, 22:21, 8:29).

Капитан «Тобола» Шаим Куанов встречает игрока «Иртыша» Али Исмагулова у трехочковой линии / Фото vk.com/bctobol

А Двирный стал самым результативным игроком в составе «Тобола», набрав 25 очков. На одно очко меньше набрал Антон Быков, который, совершив еще и 15 подборов в матче, записал на свой счет второй в чемпионате дабл-дабл. По 11 очков принесли в копилку команды Василий Петришинец, капитан «Тобола» Шаим Куанов, как всегда проведший наибольшее время на площадке, и Адильбек Битенов. На счету Адильхана Марата 9 очков, Бориса Назмутдинова - 6, Павла Ильина и Максима Калюжного - по 5.

Сегодня команды проведут второй поединок серии.