С 22 октября во всех регионах Казахстана продлевается время работы дежурных спецЦОНов. Коснется это и отделения, расположенного в Костанае, сообщила пресс-служба областного филиала НАО «Правительство для граждан».

Фото из архива "НГ"

Теперь дежурные специализированные центры обслуживания населения будут оказывать услуги с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, по субботам - с 9:00 до 13:00. При этом обычные спецЦОНы будут работать по прежнему графику – с 9.00 до 18.00.

- Отметим, что изменения направлены на улучшение доступности государственных услуг для граждан, - сообщили в пресс-службе госкорпорации. - К слову, в дежурных специализированных центрах обслуживания населения прием услуг по регистрации и учету транспортных средств будет осуществляться до 18.00, а выдача документов – до 20.00.

Дежурные ЦОНы также работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00. Все остальные центры принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00.

Напомним, дежурный спецЦОН города Костанай находится по адресу: ул. Карбышева, 12/10.