В матче 23-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» принимал на свое поле «Ордабасы».

К воротам «Ордабасы» прорывается Ислам Чесноков / Фото vk.com/fctobol

Шыментский клуб является действующем чемпионом Казахстана и перед этим туром, набрав 39 очков, лидировал в чемпионате, а костанайцы с отставанием в девять очков располагались на шестом месте в турнирной таблице. Матч первого круга между этими командами завершился в Шымкенте победой «Ордабасы» с минимальным счетом.

На поле футбольного манежа «Тобыл Арена» в стартовом составе «Тобола» вышли Стас Покатилов, Роман Асранкулов, Иван Миладинович, Пап Альюн Ндиайе, Альберт Габараев, Ислам Чесноков, Ахмед Эль-Мессауди, Еркин Тапалов, Эдедем Эссьен, Игор Иванович и Давид Энен.

Хозяева уже на 10-й секунде заработали штрафной удар после того, как получившего передачу Миладиновича со своей половины поля Чеснокова грубо остановил на левом фланге недалеко от штрафной площади выступающий на правах аренды за «Ордабасы» сербский защитник белградского «Партизана» Златан Шехович. А после подачи Ивановича на дальнюю штангу Чесноков послал головой мяч в газон, отскочив от которого тот перелетел через перекладину.

На 6-й минуте первый штрафной удар гостей завершился угловым ударом на левом краю атаки, а после его розыгрыша Покатилов выбил мяч кулаком из пределов вратарской площадки. Через пять минут полузащитник гостей Жасурбек Яхшибоев на правом краю прокинул мяч между игроками «Тобола» в штрафную площадь и выбежал один на один с Покатиловым, но переиграть вратаря хозяев игроку сборной Узбекистана не удалось. А еще через две минуты капитан «Ордабасы» Асхат Тагыберген пробил издалека низом, но мяч пролетел мимо левой стойки ворот.

После четверти часа игры хозяева заработали три подряд угловых удара. И при розыгрыше третьего из них после подачи Ивановича от правого углового флажка на ближнюю штангу Тапалов в прыжке от угла вратарской площадки пробил головой в дальний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой, а рванувшиеся к нему Миладинович и Чесноков немного не успели.

Автор победного гола Еркин Тапалов / Фото vk.com/fctobol

А на 32-й минуте Иванович на правом краю метрах в десяти от штрафной площади поборолся за мяч с защитником гостей Темирланом Ерлановым, переиграл его и сделал передачу в центр на ход Чеснокову. Мяч на дуге штрафной площади попал в ногу лучшему бомбардиру «Тобола», но его тут же подобрал Тапалов, переиграл при входе в штрафную площадь болгарского защитника шымкентцев Игоря Пластуна, оказавшегося в итоге на газоне, сместился влево и из-под ноги защитника национальной сборной Казахстана Султанбека Астанова пробил низом в правый угол ворот. Белорусский голкипер «Ордабасы» Сергей Игнатович в броске не дотянулся до мяча, который впритирку со штангой влетел в сетку ворот - 1:0.

Хозяева попытались быстро закрепить успех, проведя спустя две минуты после открытия счета атаку, завершившуюся угловым ударом на правом фланге. Иванович разыграл его с Эль-Мессауди, а затем мяч был переведен на левый фланг Асранкулову, который пробил по воротам. Однако мяч после удара капитана «Тобола» пролетел над перекладиной в районе левого угла. А на последней минуте первого тайма в составе хозяев произошла вынужденная замена, и вместо получившего травму Ивановича на поле вышел Александр Зуев.

В игре Давид Энен / Фото vk.com/fctobol

На третьей минуте второго тайма у ворот «Тобола» возник опасный момент, но после подачи Бауыржана Исламхана от левой боковой линии Яхшибоев не попал по мячу в центре у границы вратарской площадки. А после часа игры Покатилов ошибся, отдавая мяч защитникам, и на левом краю штрафной площади его перехватил только что вышедший на замену узбекистанский нападающий гостей Шахбоз Умаров, тут же пробивший верхом по воротам. Но мяч попал в перекладину и отлетел в поле.

На 63-й минуте главный тренер «Тобола» поменял центрального нападающего, выпустив Руя Кошту вместо Энена. Гости продолжали атаковать, и на 70-й минуте после розыгрыша углового удара на левом фланге вышедший на замену Еркебулан Тунгышбаев опасно пробил головой в дальний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

А на 77-й минуте «Тобол» провел красивую атаку по левому флангу, в ходе которой Зуев и Эль-Мессауди при помощи коротких пасов вошли штрафную площадь. Перед воротами Зуев отдал мяч Коште, который в касание откатил его назад Эль-Мессауди, но тот пробил над перекладиной.

Передачу выполняет Ахмед Эль-Мессауди / Фото vk.com/fctobol

На 86-й минуте гости остались в меньшинстве, после того как во время своей атаки шымкентцы нарушили правила в штрафной площади соперника, и арбитр встречи Георгий Чеховский из Астаны удалил Яхшибоева, попытавшегося оспорить судейское решение. Уже в добавленное время на второй его минуте атаку «Тобола» завершил Чесноков, пробив низом по центру ворот с границы штрафной площади, но вратарь гостей легко поймал мяч. Через две минуты вместо Чеснокова и Эль-Мессауди на поле вышли соответственно Жаслан Жумашев и Цотне Мосиашвили, но игроки уже не успели по-настоящему вступить в игру.

Взяв реванш у «Ордабасы» за поражение в первом круге, «Тобол» набрал 33 очка и остался на шестом месте, и 23 октября проведет в Туркестане перенесенный матч 15-го тура с «Тураном».