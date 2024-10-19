Повторением прошлого сезона по количеству команд-участниц стал стартовавший чемпионат Казахстана по футзалу сезона-2024/2025, в котором борьбу за награды повели 11 команд.

Ахмед Борханов («Аят») против Елисея Литовских («Каспий»)

Больше 11-ти команд в лиге не выступало никогда. Однако нынешний сезон станет рекордным по количеству представленных в нем областей, без команд остались только Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Улытауская области.

Президент Ассоциации футзала Казахстана Талгат КОСМУХАМБЕТОВ, являющийся воспитанником костанайского «Тобола», перед началом чемпионата отметил:

- Фактически футзальный сезон стартовал с участия сборной Казахстана в чемпионате мира, который прошел в Узбекистане. Наша сборная подарила много эмоций своим болельщикам. Огромная благодарность игрокам и тренерскому штабу за незабываемые моменты в играх с такими грандами футзала, как сборные Испании и Португалии. Теперь баталии перемещаются на внутренние арены. Нынешний сезон обещает стать очень интересным и захватывающим. Всем командам желаем удачи, игрокам - пройти сезон без травм, а болельщикам - зрелищных игр!

Накануне старта чемпионата состоялся матч за Суперкубок Казахстана между МФК «Семей» и АФК «Кайрат», в котором победу одержал алматинский клуб со счетом 3:1.

В чемпионате Казахстана сезона-2024/2025 принимают участие команды «Актобе» (Актобе), «Астана» (Астана), «Атырау» (Атырау), «Аят» (Рудный), «Байтерек» (Уральск), «Жетысу» (Талдыкорган)), «Кайрат» (Алматы), «Каспий» (Актау), «Ордабасы» (Шумкент), «Семей» (Семей) и «Тулпар» (Караганда).

Состав бронзового призера прошлого чемпионата «Аята» претерпел некоторые изменения. После чемпионата мира перешел в «Семей» защитник Абдирасул Абдуманапулы, выступавший за рудненский клуб с 2019 года. Также клуб покинули два бразильских легионера Лукао и Леандриньо. А пришел в команду экс-игрок «Кайрата» бразилец Мартинс Кавалканте - Игор Шушу, в марте 2022 года перешедший в алматинский клуб из бразильского клуба «Васко Футзал». Проведя за «Кайрат» 72 матча и забив 22 гола, а также став по итогам сезона-2022/2023 лучшим ассистентом лиги, в январе 2024 года Шушу на правах аренды перешел до конца сезона в чешский «Хрудим».

Заявка «Аята» на чемпионат выглядит следующим образом:

вратари: № 1 - Дмитрий Бондарев (Россия), № 23 - Рауан Сисенгалиев, № 25 - Артур Галиханов;

полевые игроки: № 7 - Азат Валиуллин, № 8 - Мартинс Кавалканте - Игор Шушу (Бразилия), № 9 - Ерсултан Сагындыков, № 10 - Жеферсон Жозе Дос Сантос (Бразилия), № 12 - Леандерсон Сантанна Кориолано (Бразилия), № 17 - Азиз Нагашыбай, № 18 - Иван Марахов, № 19 - Лазар Маринкович (Сербия), № 24 - Арлан Тасбулат, № 30 - Нурмухаммед Исмайлов, № 88 - Антон Рындин, № 95 - Ахмед Борханов (Россия), № 99. - Амирлан Казбеков;

главный тренер - Василий Смолин.

«Аят» стартовал в чемпионате с домашних игр с «Каспием», которые прошли на паркете «Аят Арены».

Первая же игра показала, что обе команды физически хорошо готовы к сезону. Первый тайм прошел на высоких скоростях и закончился вничью - 1:1. Счет на 8-й минуте открыли гости усилиями бразильского легионера «Каспия» Дугласа Риси, а через восемь минут рудничане ответили дебютным голом Иора Шушу.

Как только не держали Азата Валиуллина игроки «Каспия»,

а свой гол капитан «Аята» забил

На первой минуте второго тайма Лазар Маринкович вывел «Аят» вперед, а на 25-й минуте капитан рудничан Азат Валиуллин увеличил преимущество хозяев. Всего через десять секунд игрок «Каспия» Александр Серегин сократил отставание. Но спустя полминуты Шушу оформил дубль и сделал счет 4:2. До конца матча команды обменялись голами - на 28-й минуте у «Аята» отличился Ахмед Борханов, а за восемь секунд до финального свистка Оралбек Елдесбай ударом головой из пределов штрафной площади завершил контратаку «Каспия». И «Аят» одержал первую победу в чемпионате - 5:3 (1:1, 4:2).

Во втором матче также было забито восемь голов, и счет также открыли гости, в составе которых на 6-й минуте отличился Серегин, забивший гол после розыгрыша штрафного удара. Через три минуты Шушу результативно замкнул передачу Леандерсона ударом в касание слева с острого угла - 1:1. На 13-й минуте вернувшийся в строй после тяжелой травмы Иван Марахов вывел рудничан вперед, но через четыре минуты Риси восстановил равновесие - 2:2, и, как и в первом матче, команды ушли на перерыв при ничейном счете.

На счету новичка «Аята» Игора Шушу по дублю в двух стартовых матчах

Равенство в матче продлилось до середины второго тайма, а на 30-й минуте Александр Лукин дальним ударом вывел «Каспий» вперед. Уступая в счете, рудничане много атаковали, и на 36-й минуте Шушу, оформив свой второй дубль, в третий раз в матче сделал счет равным - 3:3. Ничья явно не устраивала хозяев, перешедших на последней минуте к игре с пятью полевыми игроками, поменяв защищавшего ворота Дмитрия Бондарева на Антона Рындина. Но за 45 секунд до окончания матча Серегин перехватил мяч на своей половине площадки и отправил его в пустые ворота, став автором второго дубля в матче. А ровно через десять секунд после удара Ерсултана Сагындыкова слева в дальний верхний угол ворот равновесие в матче было восстановлено в четвертый раз, и больше счет не менялся - 4:4.

Ничья и победа хозяев были зафиксированы еще в двух противостояниях стартового тура. Так сыграли «Атырау» и «Ордабасы» - 2:2 и 5:0, а также «Жетысу» и «Байтерек» - 3:2 и 1:1. А вот «Тулпар» дважды уступил на своем паркете «Кайрату» - 0:6 и 0:2.

Именно с «Тулпаром» проведет «Аят» матчи 3-го и 4-го туров, которые пройдут в Караганде 1 и 2 ноября.

Фото instagram.com/mfc_ayat_official

Повторением прошлого сезона по количеству команд-участниц стал стартовавший чемпионат Казахстана по футзалу сезона-2024/2025, в котором борьбу за награды повели 11 команд.

Больше 11-ти команд в лиге не выступало никогда. Однако нынешний сезон станет рекордным по количеству представленных в нем областей, без команд остались только Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Улытауская области.

Президент Ассоциации футзала Казахстана Талгат Космухамбетов, являющийся воспитанником костанайского «Тобола», перед началом чемпионата отметил:

- Фактически футзальный сезон стартовал с участия сборной Казахстана в чемпионате мира, который прошел в Узбекистане. Наша сборная подарила много эмоций своим болельщикам. Огромная благодарность игрокам и тренерскому штабу за незабываемые моменты в играх с такими грандами футзала, как сборные Испании и Португалии. Теперь баталии перемещаются на внутренние арены. Нынешний сезон обещает стать очень интересным и захватывающим. Всем командам желаем удачи, игрокам - пройти сезон без травм, а болельщикам - зрелищных игр!

Накануне старта чемпионата состоялся матч за Суперкубок Казахстана между МФК «Семей» и АФК «Кайрат», в котором победу одержал алматинский клуб со счетом 3:1.

В чемпионате Казахстана сезона-2024/2025 принимают участие команды «Актобе» (Актобе), «Астана» (Астана), «Атырау» (Атырау), «Аят» (Рудный), «Байтерек» (Уральск), «Жетысу» (Талдыкорган)), «Кайрат» (Алматы), «Каспий» (Актау), «Ордабасы» (Шумкент), «Семей» (Семей) и «Тулпар» (Караганда).

Состав бронзового призера прошлого чемпионата «Аята» претерпел некоторые изменения. После чемпионата мира перешел в «Семей» защитник Абдирасул Абдуманапулы, выступавший за рудненский клуб с 2019 года. Также клуб покинули два бразильских легионера Лукао и Леандриньо. А пришел в команду экс-игрок «Кайрата» бразилец Мартинс Кавалканте - Игор Шушу, в марте 2022 года перешедший в алматинский клуб из бразильского клуба «Васко Футзал». Проведя за «Кайрат» 72 матча и забив 22 гола, а также став по итогам сезона-2022/2023 лучшим ассистентом лиги, в январе 2024 года Шушу на правах аренды перешел до конца сезона в чешский «Хрудим».

Заявка «Аята» на чемпионат выглядит следующим образом:

вратари: № 1 - Дмитрий Бондарев (Россия), № 23 - Рауан Сисенгалиев, № 25 - Артур Галиханов;

полевые игроки: № 7 - Азат Валиуллин, № 8 - Мартинс Кавалканте - Игор Шушу (Бразилия), № 9 - Ерсултан Сагындыков, № 10 - Жеферсон Жозе Дос Сантос (Бразилия), № 12 - Леандерсон Сантанна Кориолано (Бразилия), № 17 - Азиз Нагашыбай, № 18 - Иван Марахов, № 19 - Лазар Маринкович (Сербия), № 24 - Арлан Тасбулат, № 30 - Нурмухаммед Исмайлов, № 88 - Антон Рындин, № 95 - Ахмед Борханов (Россия), № 99. - Амирлан Казбеков;

главный тренер - Василий Смолин.

«Аят» стартовал в чемпионате с домашних игр с «Каспием», которые прошли на паркете «Аят Арены».

Первая же игра показала, что обе команды физически хорошо готовы к сезону. Первый тайм прошел на высоких скоростях и закончился вничью - 1:1. Счет на 8-й минуте открыли гости усилиями бразильского легионера «Каспия» Дугласа Риси, а через восемь минут рудничане ответили дебютным голом Иора Шушу.

На первой минуте второго тайма Лазар Маринкович вывел «Аят» вперед, а на 25-й минуте капитан рудничан Азат Валиуллин увеличил преимущество хозяев. Всего через десять секунд игрок «Каспия» Александр Серегин сократил отставание. Но спустя полминуты Шушу оформил дубль и сделал счет 4:2. До конца матча команды обменялись голами - на 28-й минуте у «Аята» отличился Ахмед Борханов, а за восемь секунд до финального свистка Оралбек Елдесбай ударом головой из пределов штрафной площади завершил контратаку «Каспия». И «Аят» одержал первую победу в чемпионате - 5:3 (1:1, 4:2).

Во втором матче также было забито восемь голов, и счет также открыли гости, в составе которых на 6-й минуте отличился Серегин, забивший гол после розыгрыша штрафного удара. Через три минуты Шушу результативно замкнул передачу Леандерсона ударом в касание слева с острого угла - 1:1. На 13-й минуте вернувшийся в строй после тяжелой травмы Иван Марахов вывел рудничан вперед, но через четыре минуты Риси восстановил равновесие - 2:2, и, как и в первом матче, команды ушли на перерыв при ничейном счете.

Равенство в матче продлилось до середины второго тайма, а на 30-й минуте Александр Лукин дальним ударом вывел «Каспий» вперед. Уступая в счете, рудничане много атаковали, и на 36-й минуте Шушу, оформив свой второй дубль, в третий раз в матче сделал счет равным - 3:3. Ничья явно не устраивала хозяев, перешедших на последней минуте к игре с пятью полевыми игроками, поменяв защищавшего ворота Дмитрия Бондарева на Антона Рындина. Но за 45 секунд до окончания матча Серегин перехватил мяч на своей половине площадки и отправил его в пустые ворота, став автором второго дубля в матче. А ровно через десять секунд после удара Ерсултана Сагындыкова слева в дальний верхний угол ворот равновесие в матче было восстановлено в четвертый раз, и больше счет не менялся - 4:4.

Ничья и победа хозяев были зафиксированы еще в двух противостояниях стартового тура. Так сыграли «Атырау» и «Ордабасы» - 2:2 и 5:0, а также «Жетысу» и «Байтерек» - 3:2 и 1:1. А вот «Тулпар» дважды уступил на своем паркете «Кайрату» - 0:6 и 0:2.

Именно с «Тулпаром» проведет «Аят» матчи 3-го и 4-го туров, которые пройдут в Караганде 1 и 2 ноября.