Рудненский «Горняк» продолжил гостевую серию открытого чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy матчами в столице Узбекистана с хоккейным клубом «Хумо».

Силовой прием против нападающего «Горняка» Романа Поляничева проводит защитник «Хумо» Станислав Боровиков / Фото pro.ligasy.kz

Перед очными поединками, ставшими для ташкентского клуба первыми домашними играми, проведенными в Ледовом дворце «Хумо Арена», команды располагались в середине турнирной таблице. «Горняк» занимал пятое место, набрав в десяти играх 12 очков. А «Хумо» находился на седьмой строчке с 9 набранными очками, проведя на два матча меньше.

Уже на первой же минуте первого поединка хозяева нарушили правила, и при отложенном штрафе голкипер «Горняка» Владислав Нурек уступил место на льду шестому полевому игроку. Но, играя в формате «шесть на пять», рудничане не смоли реализовать численный перевес. Однако через минуту, перейдя на формат «пять на четыре», рудничане все же воспользовались своим шансом, и Оскар Юлбарисов после передач Валерия Гурина и Александра Куршука точно бросил от правого борта в дальний нижний угол ворот.

Однако на 9-й минуте, когда уже рудничане впервые играли в меньшинстве после удаления защитника Руслана Габазова за выброс шайбы, нападающий «Хумо» Павел Синявский сравнял счет. А затем он же после удаления в составе «Горняка» за опасную игру высоко поднятой клюшкой нападающего Руслана Абдуллаева на 15-й минуте реализовал и второе большинство своего клуба и вывел хозяев вперед, оформив дубль.

На седьмой минуте второго периода счет в матче вновь стал равным, и вновь после удаления на этот раз в составе «Хумо». А большинство реализовал нападающий «Горняка» Владимир Кротов, добивший шайбу в ворота после броска слева Юлбарисова, получившего передачу от Куршука.

А первую и единственную шайбу в матче при игре команд в равных составах забросил нападающий «Хумо» Дмитрий Гренц, выведя вперед свой клуб на шестой минуте третьего игрового отрезка. Менее чем через полторы минуты Кротов, получив шайбу у синей линии зоны защиты хозяев после передачи Данилы Барабаша, сумел убежать один на один с голкипером, но во время броска перед самыми воротами оказался на льду после задержки его клюшкой игроком «Хумо» - буллит. Штрафной бросок исполнил нападающий гостей Валерий Гурин, переигравший голкипера ташкентского клуба Константина Козловского.

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Счет в третий раз в матче стал равным, но в середине периода нападающий «Хумо» Егор Буяльский забросил четвертую шайбу в ворота «Горняка». И сделал он это, когда рудничане в очередной раз играли в меньшинстве после удаления на пять минут Юлбарисова за удар соперника клюшкой. Буквально через минуту произошло удаление в составе «Хумо», а еще через 20 секунд после очередного нарушения хозяева остались на льду втроем. Но «Горняк» свой шанс сравнять счет при игре в формате «четыре на три» не использовал. Не изменился счет и когда гости поменяли на предпоследней минуте вратаря на шестого полевого игрока. В итоге победа «Хумо» - 4:3 (2:1, 0::1, 2:1).

Во втором матче счет также открыли рудничане. На 13-й минуте защитник «Горняка» Алексей Власкин перехватил шайбу на правом краю зоны защиты хозяев и отдал ее через борт своему нападающему Виктору Васину, который бросил справа с неудобной руки по воротам. Вратарь «Хумо» отбил шайбу, но первым на добивании был Владимир Кротов поразивший ближний угол ворот. Эта заброшенная шайба стала единственной в первом периоде.

А на первой же минуте второго периода хозяева сравняли счет. Отличился Вячеслав Литовченко, открывшийся перед воротами и бросивший в касание после передачи с левого края. На 24-й минуте «Горняк» был наказан двухминутным штрафом за умышленный сдвиг ворот голкипером Владиславом Нуреком, и буквально через десять секунд нападающий «Хумо» Павел Синявский реализовал большинство и вывел хозяев вперед.

Но за пять минут до второго перерыва рудничане сравняли счет. Вначале после передачи Александра Ханьжина по воротам ташкентского клуба бросил с правого края Данила Милушкин. Голкипер «Хумо» Константин Козловский отбил шайбу. Но нападающий «Горняка» догнал ее у заднего борта и из-за ворот сделал передачу на «пятачок» партнеру по атаке Никите Ляпунову, который бросил в касание мимо вратаря. И, как и в первом матче, счет после двух периодов, стал 2:2.

В погоне за шайбой защитник «Горняка» Алексей Власкин и нападающий «Хумо» Данила Карабань / pro.ligasy.kz

А в третьем периоде на этот раз забрасывали только гости. На 47-й минуте после броска слева игрока атаки «Горняка» Романа Поляничева, шайба попала в ближнюю стойку ворот и отлетела в задний борт, после отскока от которого ее в касание перевел в ближний угол ворот нападающий гостей Дмитрий Тесленко. А сразу после вбрасывания Ляпунов перехватил шайбу в зоне защиты ташкентского клуба и со второй попытки переиграл вратаря - 2:4.

В середине периода у «Хумо» появился шанс сократить разрыв в счете до минимума после того, как вначале был удален защитник «Горняка» Руслан Габазов за задержку клюшкой, а через полторы минуты еще и Милушкин за подножку. И из трех с половиной минут своего большинства хозяева полминуты играли в формате «пять на три». Однако благодаря надежной игре в обороне и мастерству Нурека рудненский клуб выстоял в эти сложные для него минуты. В конце матча хозяева перешли на игру без вратаря, заменив его шестым полевым игроком, и на последней минуте встречи Поляничев, переиграв за пустыми воротами Синявского, забросил пятую шайбу. Причем ассистентами в этом эпизоде выступили защитник Сергей Лазарев, отправивший шайбу от своих ворот, и Нурек, сделавший ему передачу.

«Горняк», таким образом, заставил капитулировать на своем льду «Хумо» - 2:5 (0:1, 2:1, 0:3) и сохранил за собой пятую строчку в турнирной таблице, уступая три очка лидирующей в чемпионате «Сарыарке».

Следующие матчи «Горняк» проведет 31 октября и 1 ноября в Рудном с кокшетауским «Арланом».