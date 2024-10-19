Идея обсудить эту тему с коллегой Константином РАШЕВСКИМ возникла после того, как недавно увидела его фото - на верхней ступеньке пьедестала. Подумала, вот тебе и любитель, который довольно поздно начал заниматься. Бежит год за годом и бежит, вперед и даже вверх, если говорить о достижениях. Что заставляет заниматься не детей, которых можно с детства к любому виду спорта приохотить, а взрослых состоявшихся людей?

На Aqbura bay trail - 2024 у Константина 6-й результат в категории 25-49 лет из 84 участников. Дистанция - 11 км

- Константин, мне всегда казалось, что бег - это очень изнурительное занятие, воздух ртом хватаешь, в боку колет, ждешь второго дыхания...

- Ну, может, на самом начальном этапе у тех, кто вообще избегал физических нагрузок, такое бывает. Через месяц-другой наверняка станет легче. Я на пробежках вижу, как жизнь вокруг идет, времена года меняются. Вот трава начала пробиваться ранней весной, а вот уже и деревья зазеленели... У меня чаще всего тренировки вечером, я обращаю внимание, какое полнолуние шикарное или какие облака на закате. Раньше вроде и не замечал всего этого.

- Ну, раз любуешься пейзажами, значит, физического дискомфорта нет. Все-таки много времени понадобилось, чтобы от долгого бега получать удовольствие?

- Да у меня как-то интересно - дискомфорта не было, даже когда я начинал.

- В школе занимался легкой атлетикой?

- Нет. На физкультуре вообще специальных увлечений не было, ни в школе, ни в университете. Правда, и от занятий я не отлынивал. Позже немного занимался тяжелой атлетикой, в фитнес-зал ходил. Однажды руководитель нашей фирмы, который сам увлекся бегом, позвал в Рудный участвовать в забеге на 10 км. Я отнекивался, считал, что не добегу. Но с дистанции не сошел, и это стало тогда моим главным результатом. Дело было в 2017 году. А на следующий год я там же на «десятке» уже выбежал из часа, то есть преодолел дистанцию за 57 минут. Так все началось, а до этого я не бегал даже для себя.

Живописный Aqbura bay trail - 2024: на дистанцию 11 км вышли 390 человек. Лучшими во многих возрастных категориях стали воспитанники Школы бега Neroznak тeam, в том числе и абсолютный чемпион

- Давай немного отмотаем назад. У нас тема - как обычный человек, не «спортик», начинает систематические занятия. Что его заставляет день за днем километры ногами наматывать? Вот ты на фитнес ходил - потребность организма была или мода?

- Хотелось для себя. Даже не для формы, просто хотелось двигаться... И с бегом поначалу было так. Бегал для себя. Три раза в неделю по пять километров. В это втягиваешься. Компания подбирается таких же, как ты. Даже когда ковид был, мы бегали на набережной в КЖБИ, хотя тогда из парковых зон бегунов выгоняли. Но мы все равно находили места.

- Ну и бегал бы сам на сам? Или неизбежно наступает момент, когда хочется соревноваться?

- Насчет неизбежно, не знаю. У кого как. Я бегал себе, держал рутинный темп. Иногда меня кто-нибудь спрашивал, мол, выбежал из 30 минут или все балду гоняешь... Ну, пожалуй, хотелось двигаться вперед. Сейчас в Казахстане довольно много соревнований по бегу. Я опять же для себя ездил на забеги в Астану, бегал 10 км - это самая массовая дистанция. Участвовал в трэйле в Бурабае. Трэйл - забег на пересеченной местности. Мы с семьей приехали на отдых, а я совместил его с соревнованиями. Кстати, в этом качестве я Бурабай открыл для нашей команды, мы там уже дважды после этого были.

Участники команды школы бега «Neroznak тeam» на забеге обещаний 1 января 2024 года

- Какой команды?

- Я второй год тренируюсь в Школе бега Татьяны Нерознак (мастер спорта международного класса по легкой атлетике, многократный чемпион и призер чемпионатов Казахстана, обладательница золотой медали чемпионата Азии 2018 года - «НГ»). В прошлом году в Костанае объединение «Экстремальная атлетика» решило в сентябре провести полумарафон. И организаторы договорились, что Нерознак собирает группу для подготовки желающих участвовать в нем. Тренировки будут бесплатными. А я для себя как раз в том году решил, что «десятки» я набегался. Заявился на 21 км. И подготовка была исходя из этих моих намерений - я начал работать. Тренер так и называет это «работа», то есть сначала разминка, упражнения беговые, а потом «работа» - пять по 200, например. Ты пробегаешь эти 200 метров раз за разом в соревновательном темпе. Чтобы был прогресс. Если вы хотите пробежать полумарафон в хорошем темпе, то вам надо в течение недели набегать намного больше «работы»... То есть ты не просто бежишь, как хочешь и сколько хочешь, а бежишь так, чтобы в перспективе улучшить свои достижения.

- Улучшаете?

- Стараюсь. В Костанае участвую в соревнованиях «Городская миля». Это десять этапов в течение года. С весны до осени. На каждом из них очки зарабатываются, по итогам всех этапов начисляются баллы. Два года подряд я в своем возрасте занимаю первое место. Считаю, что это результат тренировок.

Победителей забега в Узунколе награждала мастер спорта Татьяна Нерознак, которая когда-то в университете начинала карьеру в беге как любитель

- А недавно где на пьедестале стояли?

- Это я 5 км в Узунколе бегал. Организатором был акимат района. Там аким - Марат Журкабаев, он раньше, когда в Костанае работал, с нами тренировался. Забег был памяти узкункольца Петра Нереда, участников приехало много, в том числе несколько костанайских команд. И наша Neroznak тeam тоже. Вот в Узунколе - у меня первое место. В своей возрастной группе 40+. Были и абсолютные победители. Но я пока в их число не вошел.

- Как, оказывается, хорошо, когда руководитель района спортивный.

- Это точно. Аким говорил, что они еще постараются устроить зимний забег. Прямо по озеру. Если получится, буду участвовать.

2023 год. В костанайском забеге на 21 км стартовали 179 человек, Константин со временем 1:46:59 был 81-м

- По вашим наблюдениям, бегунов-любителей сейчас стало больше? Вот велоспортом люди однозначно стали больше заниматься.

- Мне кажется, и интерес к бегу увеличился. В Костанае надо сказать городу все-таки спасибо за триатлон-парк, за то, что там дорожка есть с покрытием беговая. Минус, конечно, что сначала разбили парк, потом осознали, что там нет полива, освещения, сейчас он перекопан, доделывают. Но все-таки людям есть где гулять. Хорошее пространство выходного дня. Наш клуб тренируется, люди подходят и спрашивают, кто вы, что вы, можно ли к вам. Наглядная популяризация бега.

- А можно к вам?

- Тренеры, насколько я знаю, ждут всех. Открыты для любого возраста.

- Участие в забегах обычно платное. Это не ограничивает круг спортсменов?

- Ну, деньги, как правило, на массовых соревнованиях небольшие: 6-10 тысяч за участие.

Участники Kostanay Half Marathon 2024 на дистанции в 10 км. Забег приурочили ко дню города

- Константин, и все-таки увлечение бегом что вам дает?

- ОПФ - общую физическую подготовку. Это со счетов не сбросишь. Я заметил, что меньше всякими простудными стал болеть, а если все-таки зацепил инфекцию, быстрее проходит. Вообще занятия бегом - это инвестиции в долгую активную жизнь. «НГ» как-то писала про бегунью Римму Воеводину. Глядя на нее, можно вообще любые вопросы о возрасте снять. Подтянутая, отлично выглядит. С нами иногда бегает из «старой гвардии» атлетов Сергей Поликарпов, регулярно тренируемся вместе с Вячеславом Гараниным. За ними же не угонишься - такая физическая форма.

А еще мои тренировки - это переключение с рабочих процессов на что-то другое. И это организует тебя: ты уже знаешь, что надо успеть выстроить свой день так, чтобы в шесть вечера обязательно быть на тренировке.

И еще есть команда. Ее поддержка на соревнованиях, все же включены в одну тему, друг за друга болеют. После глобальных забегов у нас бывают посиделки. И это уже не только про спорт. Это про жизнь. Вот в Бурабай два года мы ездим компанией не только пробежать, но и отдохнуть, полазить по горам, искупаться в озерах, у костра посидеть. Наш бег - клуб по большим интересам. И это классно, когда ты в таком клубе.

Медали 2024 года. А всего их у Константина Рашевского накопилось уже 22

За 100 часов бега

Герой нашего интервью за 2023 год пробежал 1025 км на разного рода соревнованиях и тренировках. Потратил на это 99 часов 30 минут. Получается, сбегал в Екатеринбург и обратно.

Фото из личного архива