В Астане прошел чемпионат мира по пауэрлифтингу и жиму лежа среди спортсменов с поражениями органов зрения.

Григорий Зиберов выводит Андрея Зелевского на помост чемпионата мира

Турнир проходил под эгидой Международной федерации спорта слепых IBSA, одной из ключевых международных организаций, которая координирует и развивает спорт для слепых и слабовидящих людей по всему миру. Организаторами чемпионата стали Казахстанская федерация спорта слепых и Казахстанская федерация пара пауэрлифтинга.

За титулы чемпионов мира боролись слабовидящие и незрячие спортсмены из Египта, Грузии, Израиля, Казахстана, Кении, Ливии, Турции, Украины и Чехии, соревновавшиеся в женских и мужских открытых категориях, среди юниорок и юниоров, а также среди мастеров.

В составе сборной Казахстана выступал воспитанник КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Андрей Зелевский из Костанайского района, тренирующийся под руководством Григория Зиберова.

Соревнуясь в весовой категории до 82,5 кг среди мужчин, Андрей Зелевский занял второе место в сумме троеборья, показав результат 385 кг.

Андрей Зелевский выполняет упражнение на становую тягу

Кроме этого, он стал обладателем двух серебряных и одной бронзовой малых медалей по результатам выступлений в отдельных упражнениях, заняв вторые места в приседании со штангой с результатом 125 кг и в упражнении на становую тягу, покорив штангу весом 175 кг, и заняв третье место в жиме штанги лежа с результатом 85 кг. А в соревнованиях среди мастеров он занял первое место в своей возрастной группе и весовой категории.

Андрей Зелевский со своим тренером Григорием Зиберовым и представителем спортклуба инвалидов Анатолием Писковым

Чемпионат мира впервые прошел в Казахстане. Ранее местом проведения традиционно был Египет. Председатель комитета IBSA по пауэрлифтингу Незам Додель поблагодарил за высокий уровень организации соревнований президента Казахстанской федерации спорта слепых Медета Байкена и президента Казахстанской федерации пара пауэрлифтинга Артура Томицкого, являющегося и главным тренером сборной Казахстана.

Присутствовавший на чемпионате мира президент IBSA Ильгар Эльхан оглы Рагимов (Азербайджан) с большим интересом познакомился с инфраструктурными объектами в Астане, которые сыграли важную роль в подготовке казахстанских паралимпийцев к успешному выступлению на Играх в Париже.

Григорий Зиберов с президентом IBSA Ильгаром Рагимовым (слева) и главным тренером сборной РК Артуром Томицким

Если пара пауэрлифтинг для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата входит в программу Паралимпийских игр с 1984 года, то пара пауэрлифтинг для спортсменов с нарушением зрения пока нет. Но, как заверил Ильгар Рагимов, работы по присоединению этого вида к паралимпийской семье уже ведутся.

Фото предоставлено «Спортивным клубом инвалидов»