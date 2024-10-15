Гостевую серию рудненского «Горняка» в открытом чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy продолжили матчи в южной столице республики с ХК «Алматы».

«Горняк» располагался на пятом месте, набрав в восьми играх 11 очков. «Алматы» же занимал девятую строчку в турнирной таблице с четырьмя набранными в шести встречах очками.

Считавшиеся фаворитами рудичане уверенно начали первый матч серии, прошедшей в Многофункциональном ледовом комплексе «Halyk Arena». Они и открыли счет на 8-й минуте после того, как нападающий «Горняка» Дмитрий Тесленко выиграл вбрасывание у левого борта в зоне защиты хозяев, находившийся за его спиной партнер по атаке Данила Платонов в касание отдал шайбу в центр Алексею Власкину, а тот броском от синей линии поразил правый верхний угол ворот.

Капитан "Горняка" защитник Александр Куршук против нападающего "Алматы" Владислава Туника / pro.ligasy.kz

Ровно пять минут понадобилась хоккеистам «Алматы» чтобы восстановить равновесие. Автором заброшенной шайбы стал нападающий Виталий Карамнов, с близкого расстояния переправивший ее в ворота после броска слева.

Но менее чем через полминуты рудничане вновь вышли вперед, и вновь после вбрасывания у левого борта в зоне защиты хозяев. На этот раз вбрасывание выиграл нападающий гостей Данила Омельковец, который сразу же бросил в сторону ворот. Голкипер «Алматы» Антон Осокин отбил шайбу, которую подобрал у левого борта нападающий «Горняка» Алексей Козорез, и вдоль борта отправил ее назад защитнику Руслану Габазову, который точно бросил в ближний верхний угол ворот.

Первый период так и завершился с этим минимальным преимуществом рудничан, нанесших 25 бросков по воротам соперника, в то время как «Алматы» сделал всего 9 бросков.

Во втором периоде гости немного поубавили атакующий пыл, нанеся 12 бросков, ни один из которых не достиг цели. А вот хоккеисты алматинского клуба, вновь уступившие по броскам, две из восьми своих попыток реализовали. Причем оба раза произошло это в то время, когда «Горняк» играл в меньшинстве. На 27-й минуте во время отбытия наказания нападающим гостей Русланом Утебаевым за подножку Карамнов оформил дубль и сравнял счет. А на 30-й минуте, когда у «Горняка» к этому моменту были наказаны сразу два игрока - голкипер Владислав Тихонов за умышленный сдвиг ворот и нападающий Владимир Кротов за атаку соперника в область головы и шеи, у «Алматы» при игре в формате «пять на три» отличился нападающий Ян Хоменко выведший хозяев вперед.

Борьбу за место за воротами ведут защитник "Горняка" Александр Катков и нападающий "Алматы" Ян Хоменко / pro.ligasy.kz

На пятой минуте третьего периода Омельковец после передач Никиты Ляпунова и Александра Ханьжина отправил шайбу слева по льду в ближний угол ворот - 3:3. И после того, как равенство в матче вновь было восстановлено, у «Алматы» не раз появлялся шанс выйти вперед в то время, когда «Горняк», четырежды нарушая правила, оставался в меньшинстве. Но, к счастью для рудничан, ни один из 17 бросков «Алматы» за двадцать последних минут основного времени не стал голевым.

А вот бросок нападающего хозяев Артура Данилкина на четвертой минуте овертайма принес победу «Алматы» - 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0).

Первый период второго поединка прошел в очень упорной борьбе, и завершился без заброшенных шайб, и в первую очередь благодаря надежной игре голкиперов команд - Коди Джордана Портера у «Алматы» и Владислава Нурека у «Горняка», отразивших по 12 бросков.

На первой же минуте второго периода «Горняк» в третий раз в матче остался в меньшинстве, и на этот раз уже через 14 секунд был за это наказан заброшенной шайбой нападающим «Алматы» Егором Кожевниковым.

На 24-й минуте за блокировку двухминутным штрафом был наказан нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов, а через минуту гости еще нарушили и численный состав. При игре в формате «пять на три» нападающий «Алматы» Степан Штефан забросил вторую шайбу в ворота рудничан, поле чего на лед вышел четвертый игрок гостей. А за 15 секунд до появления и пятого игрока у хозяев успел еще раз отличиться Кожевников, оформивший дубль.

Затем в середине периода в меньшинстве остались уже хоккеисты алматинского клуба, и численный перевес реализовал нападающий «Горняка» Сергей Лазарев.

На этом удаления и наказания за них в виде голов не закончились. И все это пришлось на долю рудничан, в составе которых на 38-й минуте был удален защитник Виктор Васин за удар клюшкой, на 39-й - Руслан Габазов за задержку соперника клюшкой и на 40-й - Руслан Утебаев за опасную игру высоко поднятой клюшкой. А большинство на 40-й минуте с 20-секундным интервалом реализовали защитник хозяев Сергей Машинец и нападающий Артур Данилкин - 5:1.

Голкипер "Горняка" Владислав Тихонов в третьем периоде второго матча был заменен на Алексея Байдека / pro.ligasy.kz

В заключительном игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами, но на этот раз при игре в полных составах. На 47-й минуте у хозяев хет-трик оформил Кожевников, а у гостей на 48-й минуте отличился Александр Катков, которому ассистировали Владимир Кротов и Данила Барабаш. В итоге победа «Алматы» со счетом 6:2 (0:0, 5:1, 1:1).

Таким образом, «Горняк» прервал серию из пяти завершившихся за пределами основного времени матчей, четыре из которых он проиграл, но набирал при этом по одному очку. А вот поражение в основное время очков рудничанам не принесло, и с 12-ю набранными в 10 играх очками остался на пятой строчке в турнирной таблице.

Гостевая же серия рудничан продолжится матчами с клубом из столицы Узбекистана «Хумо», матчи с которым пройдут в Ташкенте 16 и 17 октября.