Состоялись матчи четвертого тура группового этапа четвертого розыгрыша Лиги наций УЕФА.

С мячом Ян Вороговский / Фото instagram.com/kff_team

Национальная сборная Казахстана по футболу, выступающая в третьей группе Лиги «B», принимала в Алматы команду Словении, которой она уступила во втором туре в гостях со счетом 0:3. Это была единственная победа словенцев на групповом этапе. Ранее она сыграла вничью на своем поле со сборной Австрии (1:1) и разгромно уступила в третьем туре в гостях сборной Норвегии (0:3). Казахстанские футболисты сыграли вничью в первом туре со сборной Норвегии (0:0) и уступили в третьем туре в гостях сборной Австрии (0:4).

Встреча в Алматы стала для сборных Казахстана и Словении уже четвертой. В 2023 году в отборе на ЕВРО-2024 казахстанцы уступили и дома, и в гостях со счетом 1:2.

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов выпустил на поле Центрального стадиона южной столицы в стартовом составе полузащитника «Тобола» Ислама Чеснокова, а также Игоря Шацкого («Актобе»), Яна Вороговского («Астана»), Нуралы Алипа («Зенит», Россия), Александра Марочкина, Марата Быстрова (оба - «Астана»), Аслана Дарабаева («Елимай»), Асхата Тагыбергена («Ордабасы»), Бактиера Зайнутдинова («Бешикташ», Турция), Абата Аймбетова («Адана Демирспор», Турция) и Бауыржана Исламхана («Ордабасы»). В заявку на матч попал и вратарь «Тобола» Стас Покатилов.

Казахстанцы активно начали встречу и заработали угловой удар после перехвата Зайнутдиновым неудачно выбитого вратарем сборной Словении и испанского клуба «Атлетико Мадрид» Яном Облаком мяча. А после его розыгрыша Чесноков пробил с линии штрафной площади рядом с ближней стойкой ворот. На 12-й минуте Чесноков заработал штрафной удар на левом фланге, а при его розыгрыше хорошо сыграл затем на подборе, пробив по воротам по центру с линии штрафной площади, но Облак накрыл мяч. Вскоре Ислахман пробил издали по воротам словенцев, но не попал в створ.

Ислам Чесноков проводил 11 матч за сборную Казахстана / Фото instagram.com/kff_team

А на 17-й минуте он же после быстрого выпада по левому флангу сделал передачу низом в центр в штрафную площадь открывшемуся там Аймбетову, который развернулся и пробил в правый верхний угол ворот, но мяч попал в перекладину и улетел за пределы поля.

Активизировавшиеся после этого момента словенцы на 21-й минуте завладели мячом на половине поля хозяев на правом фланге после ошибки защитников и вывели на ударную позицию автора хет-трика в ворота сборной Казахстана в предыдущем матче нападающего немецкого клуба «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко, который, едва войдя в штрафную площадь, пробил в дальний угол ворот между двумя игроками обороны, но Шацкий в падении отбил мяч. Через две минуты полузащитник сборной Словении и клуба «Марибор» Йосип Иличич от правой боковой линии подал мяч к ближней штанге, но опередивший защитников нападающий греческого клуба «Панатинаикос» и сборной Словении Андраж Шпорар не дотянулся до мяча, а Шацкий выбил его за лицевую линию. Хозяева ответили на 26-й минуте дальним ударом Тагыбергена, пробившего почти с 30-ти метров в левый нижний угол ворот, но Облак поймал мяч.

На 37-й минуте опасный момент возник у ворот хозяев после того, как выбитый из штрафной площади Алипом мяч словенцы перехватили на правом краю и сделали передачу в центр штрафной площади на Шешко, который попытался выйти один на один с голкипером, но перед вратарской площадкой Марочкин успел выбить мяч у него из ног на угловой.

Бауыржан Исламхан против защитника сборной Словении Эрика Янжа / Фото instagram.com/kff_team

Через четыре минуты после атаки сборной Словении по левому флангу защитник польского клуба «Гурник» Эрик Янжа сделал подачу в штрафную площадь, и мяч, задев голову Быстрова, отлетел в центр к подступам вратарской площадки. Оттуда его ударом головой попытался переправить в правый угол ворот Шешко, но Шацкий среагировал на удар с близкого расстояния и в броске выбил мяч. Еще раз вратарь нашей сборной спас свою команду буквально на последней секунде первого тайма, отбив мяч после удара с ходу с дуги штрафной площади полузащитника греческого «Панатинаикоса» Адама Гнезда-Черина в правый нижний угол ворот.

Через десять минут после начала второго тайма словенцы все же забили. После дальнего заброса со своей половины поля на левый край Янжа сделал передачу низом в центр нападающему Яну Млакару, а игрок итальянского клуба «Пиза» с дуги штрафной площади пробил по воротам, и мяч рикошетом от перекладины залетел в сетку - 0:1.

Абат Аймбетов был близок к взятию ворот / Фото instagram.com/kff_team

На 63-й минуте гости, отбив затяжную атаку казахстанцев, организовали быстрый выпад по центру, после которого, пробежавший с мячом со своей половины поля Шешко с линии штрафной площади пробил низом в левый угол ворот, но мяч попал в стойку. Через минуту после этого момента в составе сборной Казахстана вместо Чеснокова и Аймбетова на поле вышли Асхат Балтабеков («Жетысу») и Айбар Жаксылыков («Кайсар») соответственно. А еще через пять минут вместо Тагыбергена вышел Лев Скворцов («Шинник», Россия). Но словенцы продолжали контролировать ход игры. Не удалось переломить ход встречи и заменой Дарабаева на Жан-Али Пайруза («Елимай») на 78-минуте, хотя попытки это сделать казахстанские футболисты не оставляли до конца матча. Так, на 88-й минуте проводивший свой сороковой матч за национальную сборную Зайнутдинов издалека сделал заброс в центр штрафной площади, где после борьбы с защитником итальянского клуба «Эмполи» и сборной Словении Петаром Стояновичем оказался на газоне Балтабеков, а отскочивший от него мяч с линии вратарской площадки, опередив Пайруза, выбил защитника итальянского клуба «Удинезе» Яку Бийола. Но мяч подобрал Зайнутдинов и метров с 30-ти пробил в левый нижний угол ворот, однако Облак в падении со второй попытки зафиксировал мяч. На третьей добавленной минуте Алип с дальней дистанции сделал заброс к правому углу вратарской площадки на Пайруза, но у того удар не получился. А через минуту после подачи Вороговского с левого фланга Алип из пределов штрафной площади в падении пробил головой по воротам по высокой траектории, но вратарь гостей выбил мяч из-под перекладины. И матч закончился третьим подряд поражением сборной Казахстана.

В еще одном матче группы «В3» сборная Австрии разгромила на своем поле сборную Норвегии - 5:1. И после четырех туров все три соперника казахстанцев набрали по 7 очков.

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сказал после матча, что в команде виден прогресс:

- Мы потихоньку делаем то, что мы хотим. По крайней мере мы перешли на чужую половину поля. Чтобы забивать таким сборным нужны либо качественная командная игра, либо индивидуальные качества футболиста. Сейчас мы делаем ставку на первое. Я говорил перед матчем, что у нас есть понимание того, что мы хотим. Голы и результаты нас ждут. Команда не делается в один день, поверьте моему опыту. То, что было полгода назад, такой команды больше нет. Такое бывает. Сейчас мы видим прогресс, мы растем. Всех с хорошей игрой, будем делать шаги вперед.

Сборная Казахстана проведет на групповом этапе еще два матча - 14 ноября примет команду Австрия, а 17 ноября проведет гостевой поединок с командой Норвегии