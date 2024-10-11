Состоялись матчи третьего тура группового этапа четвертого розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Подачу в штрафную площадь сборной Австрии выполняет Ян Вороговский / Фото sports.kz

Выступающая в Лиге B в группе В3 национальная сборная Казахстана встречалась в гостях с командой Австрии. Обе сборные после двух туров набрали по одному очку после того, как австрийцы сыграли на старте в гостях вничью со сборной Словении (1:1) и затем в Норвегии уступили сборной этой страны (1:2), а казахстанцы после сенсационной ничьи на своем поле со сборной Норвегии (0:0) разгромно уступили в гостях сборной Словении (0:3).

Ранее сборные Казахстана и Австрии встречались четыре раза. В групповом турнире квалификации на чемпионат Европы 2012 года казахстанцы уступили в гостях со счетом 0:2 и сыграли вничью дома - 0:0, а в отборе на чемпионат мира 2014 года завершили вничью домашний матч группового турнира и вновь со счетом 0:0, проиграв затем в Австрии - 0:4.

В стартовом составе казахстанской команды на поле стадиона «Райффайзен Арена» города Линца на левый край полузащиты вышел игрок «Тобола» Ислам Чесноков, для которого эта игра стала десятой в составе сборной страны. Компанию ему по средней линии составили Асхат Тагыберген, выведший сборную с капитанской повязкой, Бауыржан Исламхан (оба - «Ордабасы») и Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция). Также на поле вышли вратарь Игорь Шацкий («Актобе»), защитники Ян Вороговский («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Айбол Абикен («Ордабасы»), Алибек Касым («Актобе») и Султанбек Астанов («Ордабасы») и нападающий Айбар Жаксылыков («Кайсар»). В заявку на матч был включен и вратарь «Тобола» Стас Покатилов.

Сборная Австрии, этим летом дошедшая до 1/8 финала чемпионата Европы, активно начала поединок, и уже на 3-й минуте по воротам Шацкого низом пробил от левого угла штрафной площади защитник немецкого клуба «Хоффенхайм» Александр Прасс, но мяч попал в штангу.

На 7-й минуте хозяева заработали штрафной удар у правого угла штрафной площади, и тот же Прасс пробил со стандарта в дальний верхний угол ворот, но Покатилов в броске выбил мяч на угловой. А после подачи низом от левого углового флажка полузащитник немецкого клуба «РБ Лейпциг» Кристоф Баумгартнер от лицевой линии сделал передачу назад все тому же набегавшему Прассу, который пробил с ходу в ближний верхний угол ворот, но Зайнутдинов головой отбил мяч.

Нуралы Алип разряжает обстановку в своей штрафной площади / Фото sports.kz

Спустя две минуты Алип из центра своей половины поля сделал передачу вперед Тагыбергену, но капитана нашей сборной опередил еще один полузащитник клуба «РБ Лейпциг» Николас Зайвальд, выбивший мяч к подступам штрафной площади соперника в направлении своего одноклубника Баумгартнера, который по центру вошел в штрафную площадь, убежав от Алипа и Касыма, и переиграл Шацкого, пробив низом в левый угол ворот - 1:0.

До перерыва хозяева создали еще целый ряд опасных моментов. Так, на 16-й минуте из-за пределов штрафной площади полузащитник немецкой «Баварии» Конрад Лаймер пробил над правой крестовиной. На 25-й минуте Прасс со штрафного удара метров с 25-ти пробил в правый нижний угол ворот, но Покатилов отбил мяч на угловой. Через пару минут после подачи Лаймера слева нападающий немецкого «Фрайбурга» Джуниор Адаму в борьбе с Алипом пробил из пределов вратарской площадки в ближний нижний угол ворот, но мяч попал в штангу.

На 40-й минуте казахстанские футболисты заработали свой первый угловой удар, и после подачи Тагыбергена от левого углового флажка Зайнутдинов от угла вратарской площадки головой пробил в дальний угол ворот, но защитник «Фрайбурга» Филипп Линхарт успел подставить голову, и мяч вновь улетел на угловой.

На второй тайм в составе сборной Казахстана вместо Абикена и Исламхана вышли Рамазан Оразов («Силькеборг», Дания) и Максим Самородов («Ахмат», Россия). На исходе часа игры место Жаксылыковв на острие атаки занял Артур Шушеначев («Сочи», Россия). А на 67-й минуте Тагыбергена заменил Аслан Дарабаев. Именно он-то и создал самый опасный момент у ворот хозяев. На 74-й минуте полузащитник «Елимая» с метра от дуги штрафной площади нанес сильный удар с ходу в левый нижний угол ворот, но вратарь клуба «Ред Булл Зальцбург» и сборной Австрии Александр Шлагер в падении дотянулся до мяча и сумел зафиксировать его.

Автор гола и голевой передачи Кристоф Баумгартнер признан лучшим игроком матча / Фото sports.kz

Однако к этому моменту сборная Казахстана уже проигрывала с разгромным счетом. На 53-й минуте после розыгрыша углового удара на левом фланге Линхарт с линии вратарской площадки в прыжке головой послал мяч под перекладину - 2:0. А через три минуты прошедший с мячом по центру Баумгартнер с линии штрафной площади сделал передачу на ее левый край Марселю Забитцеру, и полузащитник дортмундской «Боруссии» и капитан сборной Австрии пробил с ходу в правый верхний угол ворот - 3:0.

Но и это было еще не все. На 79-й минуте после длинного заброса в штрафную площадь казахстанской сборной вышедший на замену нападающий итальянского «Интера» Марко Арнаутович головой скинул мяч под удар также вышедшему на замену Матиасу Зайдлю, и полузащитник венского «Рапида» пробил с ходу в левый угол ворот - Покатилов не смог отбить отскочивший от газона мяч - 4:0.

После матча главный тренер сборной Казахстана Станислав ЧЕРЧЕСОВ сказал:

- Когда счет 0:4, говорить особо не о чем. Мы допустили много ошибок. Мы не реализовали свои голевые моменты, и на этом уровне такое наказывается. Интенсивность игры была очень высокой. Австрия, как всегда, сыграла очень хорошо и находится в отличной форме. Несмотря на разгром, я увидел прогресс, по сравнению с игрой в Словении. Сегодня было больше комбинаций и грамотных действий. Другое дело, что мы пропустили три гола после своих же ошибок. Поэтому такие вещи на таком уровне наказываются. Хотим мы это или нет, но интенсивность таких игр выше, чем в нашей лиге. В первом тайме мы еще успевали, сделали замены во втором тайме, чтобы поддержать этот же уровень. Наши же ошибки привели к голам. Будем над этим работать. Главное - восстановиться и подготовиться к следующему матчу. Состав не был экспериментальным, нам нужно распределить силы, чтобы их хватило на следующую игру. Нужно делать определенный шаг: работать над командой, заниматься селекцией и давать результат. К сожалению, в этом дивизионе это не так просто делать. Лига наций - это турнир, который был придуман вместо товарищеских игр. Мы будем использовать этот турнир, чтобы подготовиться к отбору на чемпионат мира.

В воскресенье, 13 октября, в Алматы состоится матч четвертого круга группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором сборная Казахстана будет принимать команду Словении, потерпевшую поражение в гостях от сборной Норвегии (0:3), которая возглавила с 7-ю очками турнирную таблицу группы В3.