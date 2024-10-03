Первый осенний месяц стал насыщенным на соревнования различных уровней для молодых бадминтонистов нашей области.

Призер молодежного чемпионата РК Джангир Ибраев (слева) / Фото instagram.com/fb.kst.obl

Так, в середине сентября в Шымкенте прошел молодежный командно-личный чемпионат Казахстана по бадминтону среди спортсменов 2003 г.р. и младше (U21), по итогам которого представители Костанайской области завоевали девять призовых мест. На счету сборной области, честь которой защищали воспитанники ДЮСШ №2 (тренеры Сауле Куставлетова, Самат Ержаканов) и Костанайской районной ДЮСШ (тренер Людмила Окунева), две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали.

В командных соревнованиях наша сборная дошла до финала, где уступила в упорной борьбе команде Западно-Казахстанской области и заняла второе место.

В личных соревнованиях три призовых места на счету Джангира Ибраева (ДЮСШ №2, ЦПОР), который вместе с Махсутом Таджибуллаевым из Шымкента стал победителем чемпионата в мужских парных соревнованиях, а также стал серебряным призером в одиночной категории, и в соревнованиях смешанных пар, выступая вместе с Дилярой Джумадиловой из Караганды.

Победительницы турнира в Бахрейне в парном разряде Диана Наменова и Алиса Кулешова / Фото instagram.com/sport_mektebi_2.kst

Также три награды в личных соревнованиях - золотая, серебряная и бронзовая - у Дианы Наменовой (Костанайская районная ДЮСШ, ЦПОР). В одиночной категории Наменова завоевала золотую медаль, обыграв в финале еще одну представительницу Костанайской области Алису Кулешову (ДЮСШ №2, ЦПОР), ставшую серебряным призером. В парной категории Наменова и выступавшая вместе с ней Кулешова стали серебряными призерами, уступив в финале западноказахстанкам Наргизе Рахметуллаевой и Еве Бутпаевой. А в соревнованиях смешанных пар Диана Наменова стала бронзовым призером, выступая вместе с Отабеком Камиловым из Шымкента.

Еще одну «бронзу» в копилку сборной Костанайской области принесли Мария Масленова (ДЮСШ №2, ЦПОР) и Антонина Поротникова (ДЮСШ №2, ШВСМ), занявшие третье место в женской парной категории.

Во второй половине сентября в столице Бахрейна городе Манаме прошел международный турнир по бадминтону «Bahrein Junior International Series 2024» среди спортсменов до 19 лет, в котором успешно выступили две бадминтонистки из Костанайской области - Диана Наменова (тренер Л.Окунева) из Тобыла и Алиса Кулешова (тренер С.Ержаканов) из Костаная. Они стали победительницами турнира в парном разряде, а Наменова завоевала еще две бронзовые медали - в одиночной категории и в миксте, выступая с бадминтонистом из Западно-Казахстанской области Арнуром Тапишевым.

Наверняка достигнут значительных успехов в республиканских турнирах и наши более юные бадминтонисты, сильнейшие из которых определялись в завершавшем череду соревнований в сентябре чемпионате Костанайской области среди спортсменов 2012 г.р. и младше, который прошел в областном центре.

По три победы в областном первенстве одержали воспитанник Костанайской районной ДЮСШ Денис Ким и воспитанница ДЮСШ №2 Вероника Моисеенко, завоевавшие первые места в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Призеры юношеского первенства области среди юношей / Фото fb.kst.obl

А победителями и призерами юношеского чемпионата Костанайской области стали:

Одиночная категория:

Юноши - 1. Денис Ким (Костанайская РДЮСШ), 2. Артем Кононенко (ДЮСШ №2), 3. Владислав Мирошниченко, Олжас Джармухамедов (оба - ДЮСШ №2).

Девушки - 1. Вероника Моисеенко (ДЮСШ №2), 2. Сабина Бейсенбай (ДЮСШ №2), 3. Аурика Жакенова (Костанайская РДЮСШ), Виктория Кудина (ДЮСШ №2).

Парная категория:

Юноши - 1. Денис Ким - Артем Кононенко, 2. Олжас Джармухамедов - Владислав Мирошниченко, 3. Михаил Гаан - Демид Ненашев, Алексей Курбатов - Тамерлан Бурашев (ДЮСШ №2).

Девушки - 1. Вероника Моисеенко - Сабина Бейсенбай, 2. Алина Молдабекова - Аурика Жакенова (Костанайская РДЮСШ), 3. Ксения Масленова - Дария Абдуова (Костанайская РДЮСШ), Анастасия Ерохина - Виктория Кудина (ДЮСШ №2).

Смешанная категория:

1. Денис Ким - Вероника Моисеенко, 2. Демид Ненашев - Виктория Кудина, 3. Артем Кононенко - Сабина Бейсенбай, Михаил Гаан - Алина Молдабекова.

Призеры юношеского первенства области среди девушек / Фото fb.kst.obl

А вчера в Уральске в Центре бадминтона ТОО «ТД «Нафта» стартовал командно-личный чемпионат Казахстана среди мужчин и женщин, в котором участвуют около 100 спортсменов из Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Туркестанской областей. Среди участников чемпионата и молодые бадминтонисты, стремящиеся заявить о себе на республиканском уровне, и опытные спортсмены, в том числе и участник Олимпиады-2024 в Париже Дмитрий Панарин, начинавший заниматься бадминтоном в Костанае.

Как отметил главный судья соревнований Андрей Клемец из Западно-Казахстанской области, по итогам чемпионата РК будет определяться основной состав сборной республики для участия в чемпионате Азии.