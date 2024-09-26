Первыми успеха добились казахстанцы усилиями Чингиза Есенаманова на 11-й минуте. Португальцы отыгрались на 21-й стараниями Зики Те. Победу казахстанцам принес точный удар Даурена Турсагулова на 40-й минуте.

В итоге Казахстан в четвертьфинале, 30 сентября в Ташкенте, встретится с сильнейшим матча 1/8 финала Аргентина - Хорватия, которые сыграют между собой 27-го числа.

Португалия - чемпион мира 2021 года.

В плей-офф вышли по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды из числа занявших третьи места.