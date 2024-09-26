Гол на последних секундах принес Казахстану путевку в четвертьфинал ЧМ по футзалу
26 сентября 2024, 22:46 | Спорт
Сборная Казахстана вырвала победу над Португалией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2024 по футзалу в Узбекистане, передают Vesti.kz.
Фото - instagram.com/kff_team_futsal
Встреча прошла в Андижане и завершилась со счетом 2:1.
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