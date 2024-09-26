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Гол на последних секундах принес Казахстану путевку в четвертьфинал ЧМ по футзалу

26 сентября 2024, 22:46 |  Спорт

Сборная Казахстана вырвала победу над Португалией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2024 по футзалу в Узбекистане, передают Vesti.kz.

Фото - instagram.com/kff_team_futsal
 
Встреча прошла в Андижане и завершилась со счетом 2:1.

Первыми успеха добились казахстанцы усилиями Чингиза Есенаманова на 11-й минуте. Португальцы отыгрались на 21-й стараниями Зики Те. Победу казахстанцам принес точный удар Даурена Турсагулова на 40-й минуте.

В итоге Казахстан в четвертьфинале, 30 сентября в Ташкенте, встретится с сильнейшим матча 1/8 финала Аргентина - Хорватия, которые сыграют между собой 27-го числа.

Португалия - чемпион мира 2021 года.

В плей-офф вышли по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды из числа занявших третьи места.