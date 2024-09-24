Открытый кубок по грэпплингу UWW (United World Wrestling) проходил 21-22 сентября в Екатеринбурге, на базе Академии единоборств РМК. под эгидой известного профессионального промоушена RCC. В рамках организации RCC проходят ивенты по боксу, ММА, кулачным боям, грэпплингу и другим видам единоборств.

Азымбек Жайсенбаев в схватке против Ефима Дряблова

Костанайцы, спортсмены академии Qazaq Batyry Qostanai, выступили в составе команды из пяти человек, в нее вошли Рамазан Кусаинов, Дмитрий Петренко, Азымбек Жайсенбаев, Евгений Плеханов и Жалгас Жанабаев.



Борьба на коврах проходила в подгруппах A и Б.

Команда Костанайской области

В группе А выступали спортсмены от пурпурного пояса (по бразильскому джиу-джитсу) и выше, а так же те, кто имеет спортивные разряды в любых борцовских дисциплинах. В этой категории был разрешён приём «скручивание пятки». Такое действие чаще всего допустимо на профессиональных турнирах по грэпплингу ADCC. Также в группе А за первое место в любой весовой был гарантирован денежный приз.

В категории Б находились участники уровня подготовки от белых до синих поясов, в данной группе был запрещён приём «скручивание стопы» и, соответственно, воздействие на пятку.



Рамазан Кусаинов выступил в весе до 120 кг (группа А) и принёс единственное золото команде Костаная. В этом же весе Евгений Плеханов (группа А) вёл схватку со счётом 2:0 против Ивана Цыганина, но победа в итоге осталась за россиянином.

Также в весе до 120 кг в группе А боролся Дмитрий ПЕТРЕНКО.

Рамазан Кусаинов и Дмитрий Петренко (справа) на пьедестале весовой категории до 120 кг

- На весах показал 87 кг, в 84 кг сгонять не хотел. Зарегистрировался в весе 92 кг, но 92, 100 и 120 кг объединили в один вес - до 120 кг. Организация турнира на высоком уровне, встретили нас хорошо, - подытожил Дмитрий.



Петренко в 1/3 финала прошёл россиянина Петра Романовского, представляющего спортивный клуб «Архангел Михаил». Однако в полуфинальной схватке уступил в борьбе своему другу и по совместительству тренеру Рамазану Кусаинову и стал бронзовым призёром Кубка RCC.



Азымбек Жайсенбаев в весе до 66 кг занял 3-е место в группе А. В полуфинале с россиянином Ефимом Дрябловым из Нижнего Тагила Жайсенбаеву не хватило буквально одного балла.



Порадовал Жалгас Жанабаев, попавший в финал в весе до 71 кг (группа Б). К сожалению, при ничейном счёте 4:4 в схватке с Владиславом Волковым из России Жанабаев совершил попытку «скрутки пятки» - запрещённого приёма в группе Б. В результате получил дисквалификацию в поединке и серебряную медаль.



Фото Ассоциации Боевых искусств Костанайской области