Соперником «Тобола» в рамках 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги стал «Актобе», матч с которым прошел в Костанае.

С мячом Альберт Габараев / Фото instagram.com/fctobol

В предыдущем туре костанайский клуб проиграл в гостях «Елимаю» (1:2), еще более усугубив свое положение в турнирной таблице после ничьих с «Кайратом» (2:2) и «Атырау» (1:1) - 24 очка после 17 игр. «Актобе» же вернулся в лидеры после победы в 20-м туре под руководством нового тренера над «Жетысу» (3:0), опережая «Тобол» на 10 очков, проведя, правда, на две игры больше.

В первом круге «Актобе» на своем поле уступил «Тоболу» со счетом 3:4, и намеревался взять реванш за это поражение в гостях. А всего в чемпионатах команды провели между собой 63 матча, на счету «Актобе» 24 победы, «Тобол» побеждал 23 раза и 16 раз была зафиксирована ничья при разнице мячей 79:69 в пользу актобинского клуба.

На поле стадиона «Центральный» в стартовом составе «Тобола» вышли Стас Покатилов, Роман Асранкулов, Пап Альюн Ндиайе, Иван Миладинович, Альберт Габараев, Ахмед Эль-Мессауди, Цотне Мосиашвили, Эдедем Эссьен, Ислам Чесноков, Давид Энен и Игор Иванович.

Команды весьма осторожно начали встречу на мокром от начавшегося дождя газоне, и в первую четверть часа игры единственное обострение у ворот случилось на 13-й минуте, когда после передачи низом с левого фланга Эль-Мессауди мяч в центре подхватил Эссьен и совершил рывок в штрафную площадь гостей, но его удар справа получился неточным.

Лучший бомбардир чемпионата Ислам Чесноков / Фото instagram.com/fctobol

А на 32-й минуте возглавляющий бомбардирскую гонку чемпионата Чесноков перехватил мяч на половине поля соперника у левой боковой линии после передачи назад белорусского полузащитника «Актобе» Дмитрия Бессмертого, убежал от Багдата Каирова, переиграл при входе в штрафную площадь камерунского защитника гостей Габи Кики, уложив его обманным движением на газон, и метров с 14-ти пробил по воротам.

Находившийся на линии вратарской площадки голкипер «Актобе» и национальной сборной Игорь Шацкий лишь взглядом успел проводить мяч, влетевший в правый верхний угол ворот - 1:0. Для признанного лучшим игроком августа Чеснокова этот гол стал девятым в чемпионате.

За минуту до окончания первого тайма «Актобе» остался в меньшинстве - за вторую желтую карточку с поля был удален нигерийский полузащитник Уче Агбо.

В начале второго тайма Мосиашвили перехватил мяч на половине поля гостей, вошел слева в штрафную площадь и прострелил в центр, но Кики выбил мяч. До истечения часа игры хозяева заработали три штрафных удара, но их розыгрыши результата не принесли. А на 65-й минуте Эль-Мессауди во время атаки хозяев по левому краю сделал пас в штрафную площадь Энену. Нападающий сборной Того с разворота в касание отдал ответную передачу низом, и Эль-Мессауди, преследуемый Каировым, с подступов к вратарской площадки отправил мяч мимо Шацкого в сетку ворот, удвоив преимущество «Тобола».

Через четыре минуты в составе «Тобола» произошла первая замена, вместо Энена на поле вышел Руй Кошта.

Штрафной удар выполняет Игор Иванович / Фото instagram.com/fctobol

На 75-й минуте команды обменялись опасными моментами. Первый из них возник у ворот «Тобола», после того как Богдан Вэтэжелу перехватил мяч на левом краю у центральной линии. Румынский защитник продвинулся вперед и метров с 25-ти пробил в дальний угол, но Покатилов в падении отбил мяч. В ответной атаке по левому краю Чесноков сделал передачу в штрафную площадь Асранкулову, а тот выполнил прострел низом, но защитник гостей Алибек Касым выбил мяч на угловой.

На 78-й минуте главный тренер «Тобола» освежил линию атаки, и вместо Ивановича и Эль-Мессауди на поле вышли Еркин Тапалов и Александр Зуев соответственно. А спустя четыре минуты мяч побывал в сетке ворот «Актобе» - Тапалов с правого края сделал передачу в центр штрафной площади Коште, который в районе 11-метровой отметки перекинул мяч через вышедшего навстречу Шацкого, оббежал его и точно пробил по воротам. Но арбитр встречи Денис Измайлов из Талдыкоргана отменил взятие ворот, определив положение «вне игры» у португальского нападающего. Буквально в следующую минуту уже Асранкулов с левого фланга сделал передачу Коште, но того немного опередил в штрафной площади защитник и выбил мяч.

И все же на 87-й минуте Кошта сделал счет разгромным после того, как Тапалов вошел с мячом справа в штрафную площадь и из-под ноги Вэтэжелу отправил его низом в центр, где португальский нападающий пробил с ходу с разворота мимо Касыма в левый угол ворот, застав врасплох голкипера «Актобе», - 3:0.

Стас Покатилов сохранил ворота «Тобол» «сухими» / Фото instagram.com/fctobol

Через две минуты Мосиашвили и Чесноков покинули поле, а вместо них вышли соответственно Радослав Цонев и Педро Эуженио. На третьей добавленной минуте гости имели шанс «размочить» счет в дождливую погоду. При розыгрыше на правом фланге штрафного удара у ворот «Тобола» мяч принял на левом краю штрафной площади вышедший на замену доминиканский нападающий гостей Дорни Ромеро и с границы вратарской площадки пробил по воротам, но вышедший навстречу Покатилов парировал удар. Тут же на добивании сыграл Касым, пробивший с лету по воротам, но подстраховавший голкипера Ндиайе выбил летевший в створ мяч на угловой.

Одержав победу, «Тобол» расположился с 27-ю набранными очками на шестой строчке турнирной таблицы, а «Актобе» опустился на третью строчку. Лидером же чемпионата стал «Елимай», переигравший в гостях «Шахтер» (2:1). На втором месте идет «Кайрат», вырвавший на последних минутах победу у «Кайсара (1:0). «Ордабасы» опустился на четвертое место, уступив дома занимающей пятое место «Астане» (2:4).

В субботу, 28 сентября, «Тобол» сыграет пропущенный домашний матч 16-го тура с «Шахтером», а 4 октября отправится в гости к «Жетысу».