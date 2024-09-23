В Узбекистане продолжается юбилейный десятый чемпионат мира по футзалу, матчи которого проходят в Ташкенте, Андижане и Бухаре. Завершился предварительный этап чемпионата, на котором 24 сборные играли в шести группах и определяли 16 участников плей-офф.

Испания - Казахстан: автор самого быстрого гола чемпионатов мира Биржан Оразов (№11) / Фото kff.kz

Национальная сборная Казахстана, в составе которой выступают два игрока рудненского «Аята» защитник Абдирасул Абдуманапулы и нападающий Азат Валиуллин, попала в группу «D», где ее первым соперником стала команда Испании. Испанцы считаются одними из главных фаворитов чемпионата. И сборная Казахстана, занявшая на прошлом чемпионате мира четвертое место, в последних пяти встречах с 2009 года ни разу не выигрывала у испанцев, проиграв в том числе и в 1/8 финала на чемпионате мира 2016 года.

Казахстанцы в дебютном матче, прошедшем в универсальном спортивном комплексе города Андижана, открыли счет уже после первой же атаки. Автором гола стал Биржан Оразов, проводивший свой 60-й матч за сборную. Пропустив быстрый гол, испанцы много атаковали, и в нескольких моментах нашу сборную спасал Игита, признанный лучшим игроком матча. А на 9-й минуте за игру прямой ногой был удален Даурен Турсагулов, и перед перерывом Хесус Гордильо сравнял счет.

Во втором тайме больше атаковали испанцы, но результат не изменился, ничья - 1:1 (1:1, 0:0), что стало откровенной сенсацией.

Гол же Оразова, забитый через шесть секунд после начала матча, ФИФА официально признала самым быстрым голом в истории чемпионатов мира по футзалу. В Топ-3 самых быстрых голов в истории чемпионатов мира также входят гол Хави Родригес (Испания) в ворота сборной Чехии (5 октября 2008 года) через 11 секунд и гол Данилы Давыдова (Россия) в ворота сборной Египта (13 сентября 2016 года) через 12 секунд.

А дисциплинарный комитет ФИФА получившего красную карточку в этом матче Турсагулова отстранил на два матча.

Во втором туре сборная Казахстана сыграла с располагающейся в мировом рейтинге на 50-м месте командой Ливии, второй раз пробившейся на чемпионат мира и являющейся бронзовым призером Кубка африканских наций 2024 года. Ранее эти сборные не встречались, а в первом туре сборная Ливии выиграла у команды Новой Зеландии (3:1).

Счет в этом матче был открыт на 15-й минуте, когда после удара Акжола Дарибая игрок сборной Ливии Абрахим Сухайб при попытке заблокировать удар срезал мяч в собственные ворота - автогол. Через две минуты сборная Ливии во время контратаки сравняла счет, а автором гола стал Мохамед Хамис. Но в течение минуты игроки сборной Казахстана ответили на гол соперника двумя своими. При этом отличились Биржан Оразов, снова выведший нашу команду вперед, и Жахангир Рашит, увеличивший преимущество - 3:1.

А на 35-й минуте четвертый гол в ливийские ворота забил Альберт Акбаликов, признанный ФИФА лучшим игроком встречи.

Матч со сборной Ливии стал 50-м матчем за сборную Казахстана по футзалу для 32-летнего нападающего «Аята» Азата Валиуллина, дебютировавшего в составе сборной 1 февраля 2019 года в Алматы в товарищеской встрече против сборной Хорватии (2:1). Свой первый гол за сборную он забил 6 апреля 2021 г. в Будапеште в ворота сборной Венгрии (6:1), а всего на его счету в 50 матчах 7 забитых мячей.

Свою заключительную игру в группе с дебютантом чемпионата мира действующим чемпионом своего региона - Австралии и Океании - командой Новой Зеландии, находящейся на 19 строчке мирового рейтинга и уступившей во втором туре испанцам со счетом 1:7, сборная Казахстана проводила в Ташкенте в спортивном комплексе «Хумо Арена». Ранее эти сборные также не встречались между собой.

Казахстан - Новая Зеландия: Абдирасул Абдуманапулы (№6) против Джордана Дитфорта / Фото kff.kz

Поединок, который пропускали получивший небольшую травму Оразов и дисквалифицированный на два матча Турсагулов, завершился крупной победой сборной Казахстана со счетом 10:0 (4:0, 6:0). Этот счет стал повторением своего рекорда, установленного на чемпионате мира 2016 года, когда казахстанцы на чемпионате мира 2016 года победили сборную Соломоновых островов. Пента-трик в этом матче на свой счет записал проводивший свой 80-й матч за сборную Арнольд Кнауб, который был признан лучшим игроком матча по версии ФИФА. Также свои дебютные голы на чемпионатах мира забили Акжол Дарибай и Ринат Турегазин, а дубль оформил Лео, удаленный с площадки на 38-й минуте. И еще один забитый мяч - автогол.

Казахстан - Новая Зеландия: автор пента-трика Арнольд Кнауб / Фото kff.kz

Но этой убедительной победы казахстанцам не хватило для того, чтобы занять первое место в группе, так как сборная Испании одержала в этот день победу над командой Ливии со счетом 8:0 и обошла сборную Казахстана благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей всего на один мяч.

Соперником сборной Казахстана в плей-офф будет действующий чемпион мира сборная Португалии, занявшая первое место в группе «Е», одержав победы над командами Панамы (10:1), Таджикистана (3:2) и Марокко (4:1).

Матч 1/8 финала чемпионата мира Казахстан - Португалия пройдет 26 сентября в Андижане. В остальных матчах на этой стадии плей-офф встретятся:

24 сентября: Нидерланды - Украина (Ташкент), Бразилия - Коста-Рика (Бухара),

25 сентября: Испания - Венесуэла (Андижан), Парагвай - Афганистан (Ташкент),

26 сентября: Иран - Марокко (Бухара),

27 сентября: Аргентина - Хорватия (Ташкент), Таиланд - Франция (Бухара).