В матче 21-го тура Казахстанской Премьер-Лиги костанайский «Тобол» дома сыграл с «Актобе», пишет Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Тобол»: Покатилов, Асранкулов, Миладинович, Ндиайе, Габараев, Мосиашвили, Эдедем, Эль-Мессауди, Чесноков, Иванович, Энен;

«Актобе»: Шацкий, Бессмертный, Касым, Кики, Вэтэжелу, Каиров, Танжариков, Агбо, Думбия, Жан, Гондола.

Равная игра команд свелась к победе хозяев поля, которые забили в первом тайме усилиями Ислама Чеснокова, а во втором отличились Ахмед Эль-Мессауди и Руй Кошта, при этом перед перерывом был удален Уче Агбо. 3:0 — сильнее костанайцы.

Теперь у «Тобола» 27 очков, и он поднялся ближе к лидерам турнирной таблицы, «Актобе» с 34 баллами идет третьим.