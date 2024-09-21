В столице республики на паркете «Академии баскетбола» состоялись матчи розыгрыша Кубка Казахстана по баскетболу среди мужских команд, который проходил в формате однокругового турнира.

Кубок РК, «Тобол» - «Астана»: с мячом Константин Двирный / Фото nbf.kz

В розыгрыше Кубка РК в этом году приняли участие баскетбольные клубы, выступающие в Национальной лиге, - «Актобе» (Актобе), «Алматинский Легион» (Алматы), «Астана» (Астана), «Барсы Атырау» (Атырау), «Каспий» (Актау) и «Тобол» (Костанай).

Состав костанайского баскетбольного клуба «Тобол», завершившего прошлый сезон, к сожалению, без медалей чемпионата. в межсезонье претерпел изменения. Клуб завершил сотрудничество с казахстанскими игроками Ануаром Симбаевым и Аскаром Ахметжаном, а также с легионерами Арсением Семеновым, Дмитрием Дойниковым и Артемом Степанцовым. Не продлил контракт с клубом Рустам Валиев. Костяком нового состава стали Шаим Куанов, Антон Быков, Павел Ильин, Константин Двирный, Адильбек Битенов и Рамиль Уразбаев. А пополнили состав «Тобола» в сезоне-2024/2025 знакомые по выступлению в Национальной лиге за другие клубы мощный форвард Василий Петришинец (198 см, 97 кг), атакующий защитник Адильхан Марат (185 см, 75 кг) и разыгрывающий защитник Борис Назмутдинов (192 см, 80 кг). К тренировкам с основным составом БК «Тобола» будет привлекаться и молодые игроки - центровые Рустам Хасенов (193 см, 84 кг) и Иван Ремезов (195 см, 75 кг), выступавший в прошлом сезоне в Высшей лиге за БК «ЧелГУ».

Перед началом сезона БК «Тобол» провел в начале сентября в Магнитогорске товарищеские матчи против команды высшей лиги «Металлург-Челбаскет», прошедшие в закрытом режиме. В первой встрече «Тобол» уступил со счетом 64:77, а во второй взял реванш - 93:69.

В Кубке Казахстана «Тобол» стартовал с матча с «Астаной». Забросив первыми, костанайские баскетболисты, однако, уже к середине первой четверти уступали 13 очков именитому сопернику, а десятиминутку завершили с двукратным отставанием - 18:36. Сократив за первые шесть минут второй четверти разрыв в счете до девяти очков, «Тобол» до перерыва сумел набрать всего четыре очка, и на перерыв ушел, уступая уже больше 20 очков - 38:60.

Уступив и в оставшихся двух четвертях, «Тобол» потерпел на старте поражение со счетом 72:112 (18:36, 20:24, 21:28, 13:24). А самым результативным в составе костанайцев стал Антон Быков, набравший 12 очков.

Уступив лидерство на первых секундах второго матча, в котором соперником костанайцев был баскетбольный клуб из южной столицы «Алматинский Легион», «Тобол» ни разу за десять минут не смог догнать соперника до конца первой четверти, проиграв ее с разницей в семь очков - 17:24.

Однако через полторы минуты после начала второго игрового отрезка счет-таки сравнялся - 24:24. До большого перерыва команды поочередно выходили вперед, и все же первую половину выиграли алматинские баскетболисты с минимальным преимуществом - 42:41.

Кубок РК, «Тобол» - «Алматинский Легион»: скрытая передача от Шаима Куанова / Фото nbf.kz

За третью четверть костанайцы сумели оторваться на пять очков, но к середине четвертого игрового отрезка счет вновь стал равным - 76:76, а затем игра стала напоминать окончание первой половины, с той лишь разницей, что счет так и остался равным - 90:90, после того как на последней секунде основного времени отличился игрок клуба из Алматы.

Игра перешла в овертайм, но и первая дополнительная пятиминутка не выявила победителя, завершившись вничью - 10:10. И вновь в ней впереди был «Тобол», а алматинцам удалось сравнять счет со штрафных бросков. Во втором овертайме счет дважды был равным, но на последней минуте «Тоболу» удалось совершить рывок и одержать победу в матче - 112:107 2ОТ (17:24, 24:18, 27:21, 22:27, 10:10, 12:7).

В этом матче первый дабл-дабл в сезоне записал на свой счет Антон Быков, набравший 20 очков и совершивший 17 подборов, а самым результативным в составе «Тобола» стал его капитан Шаим Куанов, в активе которого 23 очка.

Кубок РК, «Тобол» - «Барсы Атырау»: с мячом Адильбек Битенов / Фото nbf.kz

В третьем кубковом поединке с «Барсами Атырау» костанайские баскетболисты, минимально уступив в первой четверти - 19:20, с лихвой наверстали упущенное во второй, и ушли на большой перерыв в роли лидера, опережая атыраусцев на шесть очков - 38:32.

После отдыха «Барсы» за пять минут сравняли счет - 46:46, а к концу третьей десятиминутки оставили «Тобол» и вовсе в роли догоняющего - 53:57. Но уже через три с половиной минуты заключительного игрового отрезка баскетболисты костанайского клуба вновь были впереди - 60:59, и до конца матча сумели нарастить свое преимущество до девяти очков - 73:64 (19:20, 19:12, 15:25, 20:7).

Результативностью в этом матче отметился Павел Ильин, набравший 21 очко, а авторами дабл-даблов стали Василий Петришинец с 18-ю набранными очками и 10-ю подборами и Антон Быков - 15 очков и 11 подборов.

Кубок РК, «Тобол» - «Актобе»: с мячом Дарим Султанов / Фото nbf.kz

В матче с «Актобе», лишившего в прошлом сезоне «Тобол» бронзовых медалей чемпионата, костанайские баскетболисты заложили задел к успеху уже в первой четверти, выиграв ее с 17-очковым перевесом - 39:22. К большому перерыву разрыв в счете стал больше, чем двукратным - 70:34. А увеличив его в третьей четверти еще на два очка, «Тобол» позволил себе немного расслабиться в заключительной десятиминутке, одержав на Кубке третью победу подряд - 107:75 (39:22, 31:12, 17:15, 20:26).

Кубок РК, «Тобол» - «Каспий»: Антон Быков набрал в матче 36 очков / Фото nbf.kz

Последним соперником «Тобола» на Кубке РК стал аутсайдер турнира БК «Каспий», который довольно неожиданно выиграл первую четверть с преимуществом в три очка. На большой перерыв команды ушли с такой же разницей в счете, но уже в пользу костанайского клуба - 38:35.

В третьей десятиминутке «Тобол» снова был немного сильнее, и его отрыв перед заключительной четвертью достиг семи очков - 61:54. Борьба в четвертой четверти получилась очень упорной, но разница в счете осталась неизменной - 86:79 (16:19, 22:16, 23:19, 25:25).

Антон Быков стал, как и в предыдущем матче, самым результативным в команде, набрав рекордные 36 очков, и, совершив еще и 20 подборов, записал на свой счет еще один дабл-дабл. Быков стал и самым результативным в «Тоболе» в розыгрыше Кубка РК, набрав в пяти матчах 99 очков. Василий Петришинец принес в копилку команды за турнир 62 очка, Павел Ильин - 53, Шаим Куанов - 51, Адильбек Битенов - 48, Константин Двирный - 47, Рамиль Уразбаев - 31, Адильхан Марат - 29, Дарим Султанов - 17 и Иван Ремезов - 13.

«Тобол» - серебряный призер Кубка Казахстана по баскетболу / Фото nbf.kz

Таким образом, БК «Тобол» стал серебряным призером Кубка Казахстана по баскетболу 2024 года среди мужских команд.

А обладателем Кубка в 11-й раз стала «Астана», не проигравшая на турнире ни одного матча. Третье место у БК «Алматинский Легион».