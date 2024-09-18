Очередной фестиваль бега «ERG Run Fest» в Рудном традиционно стал событием, выходящим за пределы области.

Этот беговой фестиваль ежегодно проводится Евразийской группой сразу в трех городах Казахстана: Аксу, Хромтау и Рудном. Первые такие легкоатлетические старты в Рудном прошли в 2017 году и были посвящены 60-летнему юбилею города горняков. Тогда в забегах приняли участие около 1000 человек. В этом году количество участников выросло вдвое.

В фестивале бега, представляющем собой комплекс соревнований на различные дистанции, участвовали как сотрудники предприятий, входящих в Евразийскую группу, так и члены их семей, а также жители и гости Рудного.

На дистанции / Фото kadr.app/_002yT

Уже с раннего утра на стадионе Молодежного спортивного клуба «Горняк» царила праздничная атмосфера - над стадионом звучала музыка, ведущие со сцены приглашали на общую разминку участников, накануне получивших стартовые пакеты с соответствующим каждой дистанции номером и прикрепленным к нему чипом хронометража, сумкой и футболкой с символикой пробега.

Стартуют юные / Фото kadr.app/_002yT

В программу фестиваля бега «ERG Run Fest» входили забеги на дистанции 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км (полумарафон). Кроме этого, на старт вышло около 400 детей. Юные бегуны в возрасте от пяти до восьми лет бежали 400 м по дорожкам стадиона «Горняк», а те, кто постарше - от 9 до 13 лет, преодолевали дистанцию 1 км. И каждый получил на финише заслуженную медаль. А после финиша участников детских забегов ждали многочисленные интерактивные площадки. Особым спросом пользовался у юных (и не только) аквагрим.

Перед стартом к участникам забегов обратился заместитель генерального директора Евразийской Группы по технологии и операционной деятельности Йохен БЕРБНЕР, который пожелал каждому стартующему личного рекорда, легких ног и красивого финиша. Забегая вперед, нужно отметить, что сам Бербнер пробежал полумарафон за 1 час. 24 мин. 22 сек. и стал победителем в возрастной группе 50-59 лет, сказав после финиша:

- Хороший результат, хорошая погода, солнце, немного прохладно, что очень помогает. Люди получили удовольствие, испытали положительные эмоции. Это и является целью ERG Run Fest - пропаганда активного образа жизни среди местного населения через массовые забеги.

Во время забегов гостям и участникам Фестиваля бега свои творческие номера дарили артисты из Костаная и Рудного.

Полумарафонцы готовы к старту / Фото kadr.app/_002yT

На основной дистанции - 21,1 км абсолютно лучшие результаты показали среди мужчин гости из столицы республики Аскар Жанабергенов, преодолевший полумарафон за 1 час 18 мин. 7 сек. и Бахытбек Каипов - 1:18.33, а также Виктор Шугай из Житикары - 1:21.00. Среди женщин призовую тройку в абсолютном зачете составили сотрудница АО «Качары руда» Наталья Черненко - 1:38.45, Куляш Тулебаева (Костанай) - 1:45.37 и Назым Батырбаева (Костанайская область) - 1:47.05.

Старт на дистанцию 10 км / Фото kadr.app/_002yT

На дистанции 10 км первыми среди мужчин финишировали костанайцы Даур Доспулов - 37.53, Дмитрий Артемов - 38.06 и Куаныш Мухтаров - 38.23. Среди женщин лучшие результаты у Татьяны Нерознак из Костаная - 39.33, Анастасии Ротовой из Рудного - 45.13 и Екатерины Ган из Костаная - 47.39.

Абсолютная победительница в беге на 10 км Татьяна Нерознак / Фото kadr.app/_002yT

Кроме абсолютных победителей на этих двух дистанциях определялись призеры и в возрастных группах. У женщин на обеих дистанциях специальных наград были удостоены призеры в трех группах - 35 лет и моложе, 36-49 лет и 50 лет и старше, а у мужчин в пяти группах - 29 лет и моложе, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет и 60 лет и старше.

В числе отличившихся на дистанции 10 км Бакыткельды Ермуханбетов, Руслан Алавердиев и Виктор Цирик (29 лет и моложе), Саят Смагулов, Азамат Маденов и Жандос Хамитбек (30-39 лет), Дмитрий Шмидт, Сергей Фрунзе и Сандибек Толганбаев (40-49 лет), Игорь Карачев, Андрей Чигидинов и Серикбай Байгазин (50-59 лет), Константин Мусин (60 лет и старше), Юлия Зеленская, Алина Юдина и Ольга Ганкевич (35 лет и моложе), Наталья Салатова, Анастасия Сон и Алия Ибрагимова (36-49 лет), Разиля Шунгурбаева, Елена Гичёва и Улжан Мусабаева (50 лет и старше).

На полумарафоне призерами в своих возрастных группах стали Андрей Алиферец, Галымбек Султан и Александр Безгодько (29 лет и моложе), Михаил Редькин, Иван Закурдаев и Антон Шадрин (30-39 лет), Аскер Кожанов, Сергей Редькин и Дмитрий Каптел (40-49 лет), Йохен Бербнер и Багыт Кожайдаров (50-59 лет), Сергей Поликарпов, Биладихан Карисов и Сергей Салай (60 лет и старше), Анель Испосумова и Марина Минасова (35 лет и моложе), Наталья Николаева, Гульжан Шаймерденова и Евгения Погорелова (36-49 лет) и Римма Воеводина (50 лет и старше).

На дистанциях 3 км и 5 км определялись только абсолютные победители.

Финиширует победитель на дистанции 5 км Сергей Самарчук / Фото kadr.app/_002yT

Призовые тройки на «пятерке» составили Сергей Самарчук из Костаная - 18.12, Ринат Каримов из района Б.Майлина - 18.22 и Владислав Салатов из Костаная - 19.52, а также Дарья Намм из Костаная - 21.53, Ангелина Удовиченко из Костанайского района - 23.05 и Анара Каримова из Рудного - 23.36.

На дистанции 3 км лучшее время показали Расул Хасен - 10.51, Николай Тикунов - 12.15 и Сергей Макалов - 12.22, а также Евелина Карачева - 12.36, Алёна Золина - 14.03 и Анна Набибулина - 14.12.

Без наград в этот день не остался никто, каждый, преодолевший свою дистанцию на финише получил памятную медаль.

От имени участников забегов победитель полумарафона в возрастной группе 29 лет и моложе Андрей АЛИФЕРЕЦ из Рудного поблагодарил компанию ERG:

- Это действительно праздник спорта с соответствующей атмосферой! Спасибо ERG за ощутимую поддержку местного спорта и, в частности, легкой атлетики и триатлона.

Следующим массовым легкоатлетическим стартом в Костанайской области станет «KM Марафон» в Житикаре с дистанциями 59 км, 21 км 97,5 м, 10 км и скандинавской ходьбой на 5 км. Проведут его 12 октября.